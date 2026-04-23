GROSSETO – Il maremmano Giancarlo Dell’Orco è stato nominato nella giunta nazionale Aigo (Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa) Confesercenti, Giunta che affiancherà il presidente nazionale Claudio Cuomo.

«Questo incarico rappresenta per me non solo un riconoscimento personale ma soprattutto l’opportunità di portare all’attenzione nazionale il valore, le esigenze e le potenzialità delle aree interne – afferma Dell’Orco -, a partire dalla Maremma grossetana che considero un vero laboratorio di innovazione nello sviluppo turistico sostenibile».

L’intento è quello di portare, a livello nazionale, il modello Maremma dell’accoglienza turistica diffusa, un modello ibrido che si compenetra con i servizi già presenti sul territorio. Non si eroga, ad esempio, un servizio di ristorazione interna come in albergo, ma ci si appoggia a ristoranti già presenti in paese senza sovrapposizioni.

Affitti brevi e accoglienza diffusa sono, per Dell’Orco, temi strategici per la crescita dei territori. «Ovvio dobbiamo distinguere tra aree metropolitane e aree interne o piccoli borghi dove questo modello può favorire il ri-abitare e generare nuove economie locali attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente. Sviluppare gli affitti brevi offre un’opportunità per rivitalizzare un territorio in declino demografico. Aigo può essere di supporto per mettere a punto normative specifiche, ad esempio sulla gestione dell’imposta di soggiorno che viene generata. Un altro tema è quello dell’accoglienza che nelle grandi città è impersonale, magari digitale, mentre nel nostro caso si fa fisicamente, così da far capire l’autenticità, suggerire cosa fare, cosa degustare e acquistare e dove».

«La Maremma, in questo quadro, rappresenta un esempio concreto di come sia possibile costruire modelli replicabili, un territorio che ha tutte le caratteristiche per essere un punto di riferimento nazionale nella progettazione e nello sviluppo dell’ospitalità diffusa» prosegue Dell’Orco che fa gli esempi di Santa Fiora e Gavorrano.

«Credo molto nella necessità di mettere in rete più paesi dello stesso territorio attraverso la costruzione di un “Prodotto omogeneo borghi”, un’offerta turistica autonoma e riconoscibile che si affianca e integra le proposte balneari e culturali già presenti in molte destinazioni italiane, contribuendo a distribuire i flussi turistici».