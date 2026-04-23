GROSSETO – Si è svolto in questi giorni a Grosseto il congresso provinciale della Fap Acli, un importante momento di confronto e partecipazione per delineare le prospettive future dell’associazione sul territorio.

Al termine dei lavori congressuali sono stati eletti Anna Maria Mascagni, Luigi Fanciulli, Mara Giovani, Renzo Giannoni e Pier Carlo Pennacchini.

Nel corso della stessa assemblea è stata inoltre confermata alla guida dell’organizzazione, con la rielezione a segretaria provinciale, Anna Maria Mascagni.

Il congresso ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’impegno della Fap Acli nella costruzione di una comunità realmente inclusiva. Un obiettivo che, come sottolineato durante gli interventi, non può limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in azioni quotidiane, semplici e accessibili.

Tra le proposte emerse, particolare attenzione è stata dedicata ai corsi di alfabetizzazione digitale, pensati per accompagnare passo dopo passo le persone nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, riducendo il divario digitale.

Accanto a questi, sono state evidenziate l’importanza di attività culturali e ricreative capaci di stimolare curiosità e interesse, oltre alla creazione di spazi di socialità aperti, inclusivi e accoglienti.

Un percorso concreto, dunque, che punta a rafforzare il tessuto sociale e a valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane nella comunità.