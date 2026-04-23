ROCCASTRADA – Incidente stradale in tarda serata, al confine tra i comuni di Roccastrada e Grosseto, all’altezza del Madonnino.

Questa sera alle 19.20 un motociclista che stava andando verso Giuncarico ha perso il controllo del mezzo dopo il cavalcavia della quattro corsie facendo un volo di sette metri e finendo nella fossa laterale con la propria moto .

L’uomo, 27 anni, è rimasto gravemente ferito. Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasferito in ospedale in codice 3.

Sul posto la Polizia municipale di Grosseto che sta facendo viabilità, e i carabinieri di Follonica stanno facendo i rilievi.