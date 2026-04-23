GAVORRANO – Una partecipazione calorosa, attenta e sentita ha accompagnato martedì 21 aprile, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, l’inaugurazione dello Scaffale Donna, il nuovo spazio dedicato alla lettura, alla memoria e alle narrazioni delle donne, promosso dal Coordinamento Donne dello Spi Cgil.

L’iniziativa ha registrato una presenza significativa da parte della cittadinanza e delle realtà associative del territorio, confermando l’interesse e la sensibilità attorno a un progetto che nasce per offrire uno spazio permanente di lettura, studio e confronto sui temi della letteratura di genere, della storia delle donne, del femminismo, dei diritti e dell’inclusione sociale.

A portare il saluto delle istituzioni è stata la vicepresidente della Regione Toscana Bintou Mia Diop, che ha preso parte con convinzione all’appuntamento, sottolineando il valore di un’iniziativa capace di unire cultura, consapevolezza e partecipazione. Presente anche la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, che ha ribadito l’importanza di un presidio culturale come questo per il territorio, offrendo un contributo prezioso e molto apprezzato nel corso dell’iniziativa.

Lo spettacolo ha visto le letture affidate all’attrice Daniela Morozzi, protagonista di un momento intenso e coinvolgente, mentre l’accompagnamento musicale è stato curato dal coro femminile Le Musiquorum, che ha dato ulteriore forza e suggestione alla serata con la propria esibizione.

L’inaugurazione è stata promossa dallo Spi Cgil Grosseto, dalla lega Spi Cgil Gavorrano che ha contribuito all’organizzazione, da Liberetà, dal Circolo Arci Bagno di Gavorrano, e da Arci – Piccola Biblioteca alla Casa del Popolo di Gavorrano, con il patrocinio del Comune di Gavorrano. Un lavoro corale che ha reso possibile la nascita del secondo Scaffale Donna in provincia di Grosseto, dopo quello ospitato dalla Libreria delle Ragazze nel capoluogo.

«Siamo molto soddisfatti della risposta avuta da questa iniziativa, che ha saputo coinvolgere tante persone, sensibilità ed età diverse – dice Laura Innocenti dello Spi Cgil Grosseto – Lo Scaffale Donna è uno strumento di libertà e consapevolezza, ma anche un luogo concreto di incontro e crescita per tutta la comunità. Desidero ringraziare la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri per la sua presenza e per il sostegno convinto al progetto, così come la vicepresidente regionale Bintou Mia Diop, Daniela Morozzi, Le Musiquorum e tutte le realtà che hanno reso possibile questa splendida giornata».