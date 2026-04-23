GROSSETO – Il 22 marzo, in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Grosseto, si è svolto il sesto degli appuntamenti ideati da Lilt Grosseto per diffondere consapevolezza e promuovere il benessere attraverso la prevenzione.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Grosseto, nella splendida cornice della struttura ricettiva “Tresort Oil Glamping” di Principina Terra e con il sostegno dell’azienda Enegan Spa.

Il tema della prevenzione cardiologica è stato introdotto dal direttore sanitario di Lilt Grosseto dottor Bruno Mazzocchi ed approfondito dalla d.ssa Paola Pasqualini, cardiologa e presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Grosseto; le attività sono proseguite trattando l’importanza della corretta alimentazione, legata anche all’utilizzo dell’olio Evo come amico della salute, a cura del perito agrario Michele Nannini, professionista responsabile della produzione di olio Evo del Tresort Oil Glamping.

Il tema centrale dell’incontro è stato la “prevenzione”, dovere morale verso se stessi e verso la società.

La prevenzione si persegue soprattutto con l’adozione di un corretto stile di vita: non fumare, non eccedere con gli alcolici, praticare una costante seppur moderata attività fisica e sottoporsi a controlli periodici anche in base alle fasce di età.

L’evento si è svolto con il patrocinio gratuito dell’azienda Usl Toscana Sud-Est, del Coeso Società della salute Grosseto, del Comune di Grosseto, dell’Ordine dei medici Omceo, dell’Ordine delle professioni infermieristiche Opi e di Avis Grosseto, con il sostegno di Fondazione Crf, Banca Tema, Fap Acli, Tosco Service ed Enegan Spa.

Un ringraziamento speciale va a Tresort Oil Glamping e al dottor Massimo Bismuto, che con sensibilità e attenzione al tema della salute ha scelto di ospitare l’evento nella propria sede.

La direttrice Barbara Bricca ha infine ricordato che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets ed accedere ai servizi di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.