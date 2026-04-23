GROSSETO – Da domani e fino a domenica Il Giunco si trasferisce al centro fiere del Madonnino di Braccagni, in occasione della Fiera del Madonnino e del Game Fair.
Per tutta la durata della manifestazione, dal 24 al 26 aprile, il giornale sarà presente con una redazione aperta, uno spazio pensato per incontrare i lettori e rafforzare quel rapporto diretto con la comunità che da sempre rappresenta uno degli elementi centrali del progetto editoriale.
Un’occasione per fermarsi, parlare con la redazione, raccontare storie, proporre idee e conoscere da vicino il lavoro quotidiano del giornale.
Un punto di incontro con il territorio
La presenza in fiera sarà anche un’opportunità per scoprire tutte le novità de Il Giunco, dai progetti editoriali alle iniziative dedicate al territorio, fino alle attività pensate per coinvolgere sempre di più i lettori.
Non mancheranno anche i gadget ufficiali, pensati per chi segue il giornale e vuole portare con sé un segno della propria appartenenza alla comunità del Giunco.
Appuntamento speciale domenica
Domenica è in programma anche un momento speciale: alle 11 si terrà la cerimonia di premiazione del contest “Scatta la Fiera”, direttamente all’interno della redazione del Giunco in fiera.
La redazione si trova all’interno del palazzino principale, a pochi metri dall’ingresso principale della fiera, facilmente raggiungibile da tutti i visitatori.
Tre giorni insieme
Tre giorni all’insegna dell’incontro e della condivisione, nel cuore di una delle manifestazioni più importanti del territorio. Un modo per essere ancora più vicini ai lettori, non solo online, ma anche dal vivo.