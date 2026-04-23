GROSSETO – Al Kent Comic Con, recente evento inglese dedicato a cinema, serie tv, fumetti e memorabilia pop, Edoardo Ciacci, il Poncherello italiano (The real italian Ponch) è stato ospite speciale di un weekend che ha richiamato fan e collezionisti da più Paesi. Per lui non si è trattato di una semplice presenza da cosplay, ma di un nuovo capitolo del suo viaggio pattugliando la mitica “Freeway ’80” dei ricordi.

Un weekend vissuto tra incontri, foto, applausi e un entusiasmo che ha accompagnato Edoardo, originario di Grosseto, per tutta la durata dell’evento. In Inghilterra è arrivato come cosplayer ufficiale di Ponch riconosciuto da tanti partecipanti, compresi appassionati britannici che lo seguono da anni e che hanno avuto il piacere di conoscerlo di persona. In un vero evento nell’evento, perché il Kent Con ospitava la prima “reunion” di Chips in Europa.

«Quello che faccio non è una goliardata. La mia Freeway ’80, è quella strada che permette di percorrere i ricordi pieni di calore, amore ed emozioni. Nelle mie live TikTok porto avanti il mio legame con Ponch e il telefilm per mettere in connessione giovani e meno giovani», racconta Edoardo mentre con la mente ripercorre gli anni che hanno segnato la sua immaginazione e quella di un’intera generazione.

Nel corso del weekend Edoardo ha incontrato alcuni volti storici legati all’universo di Chips. Primo tra tutti Erik Estrada ma anche Robert Pine e Larry Wilcox, ritrovando il clima di una grande reunion fatta di ricordi, aneddoti e riconoscimento reciproco. All’incontro era presente anche la moglie di Estrada, per il Ponch italiano è stata la prima occasione di vederla dal vivo, accompagnato anche lui dalla moglie Daniela Volpe, insegnante di canto, che lo ha seguito e assistito anche nella gestione dei contatti con l’organizzazione.

Una passione che va oltre la serie Tv

L’esperienza è andata però ben oltre il semplice incontro tra fan e attori. Per Edoardo, infatti, il senso profondo di tutto questo sta nella capacità di unire persone diverse per età e provenienza, facendo dialogare chi quegli anni li ha vissuti e chi invece li conosce solo attraverso le immagini e i racconti. «Quando incontro persone di ogni età capisco che quello che faccio arriva davvero. Dai ricordi ai valori da trasmettere ai giovani: è questo il senso del mio viaggio», dice ancora Edoardo.

Il suo seguito, infatti, non è affatto una trovata estemporanea. Con circa 60 mila follower su TikTok e un pubblico che lo segue non solo dall’Italia, ma da Paesi di tutto il mondo come Brasile, Francia, Asia, America, Messico e Porto Rico, Il Ponch italiano intercetta generazioni diverse, anche sugli altri social dove è attivissimo. Dai ragazzi agli adulti, fino alla nonna calabrese di 80 anni incontrata online, la sua storia continua a passare come un filo comune tra memoria, passione e condivisione.

Durante il weekend inglese Edoardo ha anche conosciuto Sam J. Jones, l’attore di Flash Gordon, trasformando la trasferta in un vero viaggio dentro la storia della televisione e del cinema popolare. Un’esperienza che conferma come il suo percorso non guardi solo al passato, ma continui a parlare al presente, con il motto che lo accompagna da tempo: «Be safe be strong».

Ora non rimane altro che seguire la prossima puntata di The real italian Ponch, che non è soltanto un marchio registrato: è il segno di una passione diventata linguaggio, comunità e memoria viva. E la dimostrazione che certi sogni, se coltivati con sincerità, non invecchiano mai.

Anche per questo Edoardo ringrazia tutti i suoi follower per il supporto e il sostegno dato. Un ringraziamento speciale va alla moglie Daniela Volpe e, ovviamente a Erik Estrada.