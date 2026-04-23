GROSSETO – Cristian Marchini ha ufficialmente accettato la carica di consigliere comunale del Comune di Grosseto, segnando l’inizio di una nuova fase del suo percorso politico.

“ Il ringraziamento a Davide Bartolini e al Partito Democratico

Nel suo primo intervento, Marchini ha voluto rivolgere un pensiero a chi lo ha preceduto: “Il primo pensiero va a Davide Bartolini, che ringrazio per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato nelle istituzioni”.

Spazio anche ai ringraziamenti politici: “Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e i Giovani Democratici, la mia casa politica”.

Un percorso iniziato nel 2021

L’ingresso in Consiglio rappresenta per Cristian Marchini il risultato di un percorso costruito nel tempo: “Nel 2021, con 222 preferenze, ero arrivato a un passo. Oggi quel percorso trova compimento”.

Un passaggio che segna la continuità di un impegno politico maturato negli anni e consolidato sul territorio.

Sicurezza e riqualificazione urbana tra le priorità

Guardando alle sfide della città, il neo consigliere mette al centro il tema della sicurezza a Grosseto: “Entrare in Consiglio oggi significa assumersi una responsabilità in un momento difficile per Grosseto”.

E aggiunge: “Sul tema della sicurezza, che incide sempre più sulla vita quotidiana, non bastano slogan o interventi simbolici, servono politiche serie di riqualificazione urbana, presenza nei quartieri e valorizzazione degli spazi pubblici”.

Giovani e futuro: “Ripartire dalle opportunità”

Tra le priorità indicate da Marchini c’è anche l’attenzione alle nuove generazioni: “Il mio impegno sarà rivolto in particolare ai giovani, che troppo spesso sono costretti a lasciare la città per mancanza di opportunità”.

Un tema centrale per il futuro del territorio: “È da qui che bisogna ripartire per costruire il futuro di Grosseto”.

“Serietà e impegno quotidiano”

Il neo consigliere conclude con un impegno chiaro: “Da parte mia ci saranno serietà, rispetto delle istituzioni e impegno quotidiano. Il lavoro comincia adesso”.

Con l’ingresso di Cristian Marchini, il Consiglio comunale di Grosseto si arricchisce così di una nuova figura pronta a confrontarsi con le sfide della città.