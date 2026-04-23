GROSSETO – 48 dosi di cocaina, hashish, una bomboletta di spray al peperoncino e 1.300 euro in contanti: è questo il bilancio del sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Grosseto, che il 21 aprile 2026 ha arrestato in flagranza un giovane cittadino tunisino, classe 2004, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo nella zona Aurelia Nord e il tentativo di disfarsi della droga

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio nella zona Aurelia Nord, dove i militari del Gruppo Grosseto hanno notato il giovane manifestare evidenti segni di nervosismo alla loro vista.

Il 22enne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro di plastica, poi recuperato dai finanzieri e risultato contenere 8 grammi di cocaina, pari appunto a circa 48 dosi medie singole.

La resistenza e il ritrovamento del resto del materiale

Nel corso del controllo, il giovane avrebbe opposto una violenta reazione, immediatamente contenuta dagli operanti. L’approfondimento della perquisizione ha poi permesso di rinvenire un ulteriore grammo di hashish, lo spray al peperoncino e il denaro contante.

La somma di 1.300 euro è stata sottoposta a sequestro, in quanto ritenuta incompatibile con la condizione del fermato, descritto come senza fissa dimora e privo di stabile attività lavorativa.

Arresto convalidato: disposta la custodia cautelare in carcere

Il giovane è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. L’udienza collegiale è fissata per il prossimo 18 maggio, quando dovrà rispondere dei reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Determinante il cane antidroga “Nasty”

L’operazione è stata condotta con il supporto del cane antidroga “Nasty”, rivelatosi determinante nelle fasi del controllo.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in campo a livello provinciale, nell’ambito delle strategie definite dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Grosseto.