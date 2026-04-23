ORBETELLO – Sfruttamento del lavoro, paghe dimezzate e condizioni di vita degradanti: è questo il quadro emerso dall’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Orbetello insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di tre persone, due stranieri e un italiano.

I provvedimenti, disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, prevedono l’obbligo di firma e l’interdizione dall’attività imprenditoriale. I tre sono indagati, insieme a un quarto straniero non destinatario di misure, per il reato di caporalato (articolo 603 bis del codice penale).

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Grosseto, è partita nel 2025 dopo la denuncia di un giovane straniero, all’epoca minorenne, che aveva raccontato di aver lavorato per mesi in condizioni di sfruttamento in un’azienda agricola della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare dell’azienda si avvaleva della collaborazione dei tre coindagati stranieri per il reclutamento e la gestione della manodopera, composta in gran parte da connazionali. Solo uno di loro risultava formalmente assunto, ma senza un reale ruolo operativo conforme.

Gli operai venivano impiegati con paghe inferiori di circa il 50% rispetto ai minimi previsti dai contratti nazionali. Inoltre, sarebbero emerse numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: assenza di visite mediche, mancata consegna di dispositivi di protezione, irregolarità su orari, ferie e riposi.

Particolarmente critiche anche le condizioni abitative. I braccianti venivano ospitati in un casolare fatiscente, non idoneo all’uso abitativo e privo dei requisiti igienico-sanitari. All’interno erano state ricavate stanze di fortuna in cartongesso, dove vivevano fino a 26 persone in condizioni di forte promiscuità, con servizi insufficienti. Per l’alloggio e il vitto venivano trattenuti circa 150 euro al mese dalla paga.

Nel corso degli interrogatori preventivi davanti al Gip, due degli indagati hanno ammesso le proprie responsabilità.

«L’attività – affermano dal comando provinciale dei Carabinieri – conferma la sensibilità delle istituzioni verso la tutela della legalità in uno dei settori strategici per l’economia della provincia, oggetto di svariate interlocuzioni e di un rilevante sforzo interistituzionale volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno».