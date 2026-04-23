Foto di repertorio

GROSSETO – Il Comune ha approvato la concessione in comodato d’uso gratuito di 25 opere di Laura Ferretti, di proprietà di Claudio Rossi, che saranno esposte presso il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e renderlo accessibile al pubblico all’interno di una prestigiosa sede istituzionale. Le opere, ispirate a temi etruschi e alla vita quotidiana antica, arricchiranno il percorso espositivo del museo.

«Questa operazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – rappresenta un’importante occasione per arricchire l’offerta culturale della città e rafforzare il ruolo del nostro museo come luogo vivo e dinamico. La collaborazione con i privati consente di mettere a disposizione della comunità opere di grande valore, ampliando le opportunità di conoscenza e fruizione del patrimonio artistico».

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio rapido delle attività espositive.