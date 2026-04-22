GROSSETO – E’ arrivata dai 15 chilometri della Tuscany Crossing di Castiglione d’Orcia la 620esima vittoria assoluta per il Team Marathon Bike, società che divide da vent’anni l’attività amatoria tra il ciclismo e il podismo. Protagonista dell’ultimo “centro” il podista Gianluca Colicci, da un paio di stagioni tesserato con la squadra grossetana e subito protagonista specialmente nei trail. Nella passata edizione infatti il carabiniere di Montalcino ottenne due successi, mentre quest’anno è andato a segno già tre volte: oltre all’evento in terra senese, nessuno ha fatto meglio di lui al trail di Batignano e alla volata spettacolare di Pitigliano che gli permise, per un solo secondo, di portare a casa la vittoria. Soddisfazione in casa del Marathon Bike per questa ennesima impresa ottenuta da Gianluca Colicci, che tra le altre cose è anche uno dei 178 donatori di sangue del team grossetano.