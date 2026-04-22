FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma organizza, insieme al Comune di Follonica e 6Sei Toscana, una raccolta e conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee/e-waste) presso il centro raccolta rifiuti – isola ecologica di via Amendola a Follonica. L’appuntamento è per venerdì 24 aprile alle 10 e per l’occasione invita tutti i cittadini a partecipare.

Interverranno: Adriano Mazzone, presidente Lions Club Alta Maremma, Danilo Baietti, assessore all’Ambiente del Comune di Follonica e un rappresentante Sei Toscana. Questa iniziativa nasce nell’ambito della Settimana per l’ambiente promossa a livello mondiale dal Lions Club International.

“L’iniziativa – dichiarano gli organizzatori – punta a sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della tutela ambientale, a promuovere la raccolta e il riciclo responsabile dei rifiuti, a incoraggiare i cittadini a partecipare attivamente a iniziative di salvaguardia del territorio e a favorire la cooperazione tra Lions Club e istituzioni locali per progetti sostenibili”.

“L’Europa genera oltre 12 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno, e il loro smaltimento scorretto rilascia sostanze tossiche nel suolo e nelle falde acquifere. In Italia il tasso di raccolta differenziata di questi materiali resta ancora al di sotto degli obiettivi fissati dalla direttiva europea. Il riciclo consente poi di recuperare metalli preziosi come oro, argento e rame, e terre rare come neodimio e disprosio, separando materiali tossici come mercurio, cadmio e piombo. I Lions lavorano per proteggere l’ambiente al fine di creare comunità più sane e un mondo più sostenibile”.