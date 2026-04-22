MASSA MARITTIMA – Si è svolto nella giornata di martedì 21 aprile, all’ospedale Misericordia di Grosseto, l’incontro tra il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, e la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi.

La sindaca ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo al nosocomio, dal personale al cantiere attualmente in corso: molti i temi affrontati approfonditamente durante il confronto.

“Sull’ospedale Sant’Andrea – ha dichiarato Marco Torre – stiamo facendo, come azienda, un enorme investimento. Crediamo nel potenziamento di questa struttura, strategica dentro alla rete ospedaliera della provincia di Grosseto e stiamo lavorando in questa direzione”.

“Ho ricevuto dalla direzione molte rassicurazioni e ci siamo confrontati sulle criticità – ha commentato la sindaca Irene Marconi -. Per tenere informati i cittadini sullo stato di salute dell’ospedale Sant’Andrea ho invitato il direttore a partecipare ad un Consiglio comunale aperto che convocherò entro la fine di maggio”.

Il Comune e la Asl hanno condiviso la necessità di mantenere un dialogo costante per monitorare l’avanzamento dei lavori, il rafforzamento degli organici e lo sviluppo dei servizi: “L’impegno comune è garantire ai cittadini delle Colline Metallifere risposte chiare e tempi certi sul potenziamento del Sant’Andrea”.