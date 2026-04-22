GROSSETO – Oltre 300 espositori, undici aree interattive e più di cento spettacoli: la Fiera del Madonnino e il Game Fair si preparano a tornare protagonisti in Maremma dal 24 al 26 aprile nell’area fieristica di Braccagni, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del settore agricolo e outdoor del centro Italia.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. A sedersi al tavolo della rubrica è Carlo Pacini, direttore di Grosseto Fiere, che racconta una edizione particolarmente significativa, nonostante le difficoltà economiche del periodo.

«Abbiamo più di 300 espositori, gli spazi sono esauriti e continuano ad arrivare richieste», spiega Pacini, sottolineando come l’evento riesca ancora ad attrarre aziende anche fuori dai confini provinciali. «Questo significa che la Maremma e la sua economia, soprattutto agricola, continuano ad avere un forte richiamo».

Una fiera che guarda oltre la Toscana

La manifestazione, giunta alla 46ª edizione del Madonnino e 34ª del Game Fair, si conferma un punto di riferimento non solo regionale.

«Quando andiamo in giro per l’Italia la Fiera del Madonnino è conosciuta e riconosciuta», aggiunge Pacini, evidenziando come si tratti di una delle poche fiere del settore ancora a cadenza annuale.

Un segnale importante per un comparto che resta centrale nel territorio: «L’agricoltura qui in Maremma rappresenta una parte fondamentale dell’economia ed è il luogo ideale per un evento di questo tipo».

Il valore dell’abbinamento con il Game Fair

Accanto all’agricoltura, cresce sempre di più il peso del Game Fair, dedicato al mondo dell’outdoor e del tempo libero.

«È un abbinamento perfetto: chi ama l’agricoltura ama anche la vita all’aria aperta», sottolinea Pacini.

Tra i numeri dell’edizione 2026:

11 aree interattive

12 linee di tiro al volo , aperte anche ai non esperti con istruttori

, aperte anche ai non esperti con istruttori 115 spettacoli nel ring, tra cinofilia, falconeria e cavalli

«Siamo alla massima espressione della ruralità, cioè uno stile di vita sano che oggi tutti cercano», aggiunge.

Il ritorno dei grandi marchi agricoli

Uno degli elementi più rilevanti di questa edizione è il ritorno massiccio delle aziende di macchine agricole.

«Abbiamo riportato praticamente tutti i grandi marchi del settore», spiega Pacini, evidenziando anche lo sforzo economico delle imprese: «Portare un trattore in fiera costa circa 1.500 euro di trasporto, quindi è un investimento importante».

Un segnale di fiducia verso il territorio: «Le aziende hanno investito sulla Maremma e la Maremma deve ripagare queste aziende».

L’appuntamento è quindi fissato dal 24 al 26 aprile a Braccagni, per una tre giorni che unisce agricoltura, innovazione e passione per la vita all’aria aperta.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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