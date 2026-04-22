GROSSETO – Saranno circa 800 i giovani atleti attesi il 25 e 26 aprile a Grosseto per la tappa finale della Star Cup, l’evento organizzato dalla SSD Odissea 2001 che porterà in città energia, talento e passione. Due giornate intense che vedranno coinvolti non solo gli atleti, ma anche famiglie, tecnici e realtà sportive del territorio, trasformando Grosseto in un vero punto di riferimento per lo sport giovanile.

La manifestazione non è solo competizione: rappresenta un’importante occasione di crescita personale, confronto e condivisione. Un contesto in cui lo sport diventa linguaggio educativo, capace di unire e valorizzare ogni partecipante.

“La Star Cup nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio autentico di espressione e crescita, dove lo sport diventa occasione di incontro e relazione” spiega Massimo Grifoni, direttore artistico della SSD Odissea 2001.

Dello stesso avviso anche Matteo Di Marzo, Presidente Regionale PGS Toscana: “Eventi come questo dimostrano come lo sport possa andare oltre il risultato, diventando uno strumento educativo capace di sviluppare responsabilità, relazioni e valori fondamentali nei giovani”.

La Star Cup si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dello sport sul territorio, con uno sguardo attento alle nuove generazioni e alla costruzione di una comunità sempre più attiva, inclusiva e consapevole.