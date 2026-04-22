GROSSETO – Un incarico che premia l’impegno, la visione e il lavoro di squadra portato avanti sul territorio e non solo. Danilo Ceccarelli, presidente provinciale Silb (Sindacato italiano locali da ballo Confcommercio Grosseto), è stato eletto nel direttivo nazionale del Silb – Fipe nel corso dell’assemblea svoltasi ieri a Roma, che ha visto anche la rielezione, all’unanimità, del presidente nazionale Maurizio Pasca.

(nella foto, da sinistra, Maurizio Pasca e Danilo Ceccarelli)

Per Ceccarelli si tratta di una conferma nel ruolo di riferimento che continua a ricoprire nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

Dal 1967 Silb – Fipe rappresenta le imprese del comparto del ballo e dello spettacolo, riunendo oggi circa il 90% delle discoteche e delle sale da ballo italiane censite dalle Camere di Commercio. Strutturato su base territoriale all’interno del sistema Fipe – Confcommercio, il sindacato è il principale punto di riferimento associativo per le aziende del settore e un osservatorio privilegiato sul mondo del divertimento.

“Desidero ringraziare per la fiducia che mi è stata accordata – commenta Danilo Ceccarelli –. Far parte del direttivo nazionale è per me motivo di grande soddisfazione e anche una responsabilità importante. Faccio i miei più sinceri complimenti al presidente Maurizio Pasca per la rielezione e gli auguro buon lavoro: la continuità della sua guida è un valore per tutto il comparto. Questa nomina rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta al termine di un anno molto significativo per il nostro territorio. A settembre siamo riusciti a ricostruire e rafforzare il gruppo provinciale Silb, riunendo la quasi totalità dei locali da ballo e dell’intrattenimento della provincia di Grosseto: un risultato che testimonia la volontà condivisa di fare squadra e di dare nuova forza al settore”.

Ceccarelli prosegue con un annuncio per gli associati Silb Confcommercio Grosseto: “A breve ci incontreremo nuovamente per fare il punto in vista della stagione estiva ormai alle porte. Tra i temi centrali, ci sarà quello dei controlli e della sicurezza, oggi più che mai al centro dell’attenzione. I locali sono chiamati a un grande senso di responsabilità e al rispetto rigoroso delle autorizzazioni: per noi la sicurezza viene prima di tutto ed è un principio imprescindibile”.

Parole di apprezzamento arrivano anche dai vertici di Confcommercio Grosseto. “A Danilo rivolgiamo i nostri più sentiti complimenti per questo importante traguardo – dichiarano il presidente Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. Il suo impegno, la sua competenza e la passione che lo contraddistinguono da sempre nel mondo associativo lo rendono un punto di riferimento per il settore dei pubblici esercizi nella nostra provincia. È un imprenditore capace e una figura autorevole, e siamo certi che saprà rappresentare al meglio il territorio anche a livello nazionale”.

“Un riconoscimento che valorizza non solo il percorso personale di Ceccarelli, ma anche il lavoro collettivo portato avanti negli ultimi mesi per rafforzare e dare nuova rappresentanza al mondo della notte grossetano”.