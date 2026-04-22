GROSSETO – In tutta la provincia di Grosseto sabato si rinnovano le celebrazioni del 25 aprile, una ricorrenza che continua a rappresentare un momento fondamentale per la memoria collettiva e l’identità democratica del Paese. Nell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, istituzioni, associazioni e cittadini sono chiamati a partecipare a un ricco calendario di iniziative diffuse, tra cerimonie ufficiali, cortei, momenti di riflessione e appuntamenti culturali.

Dalla città capoluogo ai centri dell’Amiata e delle Colline Metallifere, fino alla costa, il territorio si prepara così a vivere una giornata di partecipazione diffusa, nel segno della memoria, della libertà e della cittadinanza attiva. Di seguito il programma completo delle celebrazioni nei vari comuni.

Grosseto

Liberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Repubblica democratica e antifascista e del suffragio universale.

A Grosseto la giornata prenderà il via alle 8.30 al cimitero di Sterpeto con la messa in suffragio dei caduti, per proseguire con le deposizioni delle corone e il corteo da Porta Vecchia al Bastione Rimembranza, fino alla cerimonia conclusiva in Piazza Dante dalle 11:00.

Interverranno, tra gli altri, la presidente provinciale Anpi Antonella Coppi, Giorgia Masuero per l’Officina Giovani Antifascisti, l’assessore regionale Leonardo Marras e il presidente della Provincia Francesco Limatola. L’orazione ufficiale sarà affidata a Ilaria Scalmani, responsabile nazionale dell’Unione Donne in Italia.

Arcidosso

Un momento per ricordare e condividere i valori della libertà e della democrazia.

Programma delle celebrazioni:

Ore 11.00 – Ritrovo del corteo presso la scalinata del Monumento ai Caduti. A seguire deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Interverranno: Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso e Anpi, sezione Amiata Grossetana.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Castel del Piano

A Castel del Piano si celebra insieme il valore della Liberazione, con un momento condiviso.

Programma:

Ore 10.30 Ritrovo davanti al Palazzo Comunale (Via G. Marconi) e partenza del corteo.

Ore 11.00 arrivo al Parco della Rimembranza per un momento di riflessione condivisa. Con la partecipazione di Anpi Amiata Grossetana.

Castiglione della Pescaia

Il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Anpi e le associazioni del territorio, partecipa alle celebrazioni del 25 aprile 2026, anniversario della Liberazione, che quest’anno assume un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli 80 anni della Repubblica antifascista e del riconoscimento del diritto di voto alle donne.

«In un momento storico così particolare, in cui i diritti acquisiti non possono essere dati per scontati – afferma la sindaca Elena Nappi –, la ricorrenza del 25 aprile ci invita a riflettere sul ruolo che ogni cittadino ha nella vita democratica e sull’importanza della memoria come strumento di libertà. Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia ha ritrovato la libertà dopo gli anni bui della dittatura e della guerra, ma è anche il simbolo della difesa dei valori della democrazia, della giustizia e della partecipazione. Celebrare insieme questa giornata vuol dire rafforzare il senso di comunità e ribadire con convinzione i principi su cui si fonda la nostra Repubblica».

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9:15 a Castiglione della Pescaia, in Corso della Libertà, con la deposizione di una corona di fiori alla lapide commemorativa dei caduti partigiani da parte della sindaca Elena Nappi e del presidente dell’Anpi Graziano Poli; alle 10:15 la deposizione di una corona di fiori presso la lapide commemorativa dei partigiani tirlesi, in Piazza del Popolo a Tirli; alle 10:45 ci si sposterà a Buriano, in via Panoramica, dove verrà deposta una corona alla stele dedicata al partigiano Sirio Vigliani; la mattinata si concluderà alle 11:15 a Vetulonia, in Piazza E. Stefani, con un momento di ricordo dei partigiani vetuloniesi accompagnato da canti partigiani.

Cinigiano

Il Comune di Cinigiano celebra l’81° anniversario della Liberazione con il seguente programma:

Ore 10.30 Terrazza Piazzale Bruchi: discorso commemorativo del sindaco. Interventi di Romina Colombini Anpi Monticello Amiata e dei consiglieri. Preghiera di suffragio per i caduti della libertà e benedizione all’Italia. Omaggio ai monumenti ai caduti con la partecipazione del Corpo Bandistico “R. Francisci” Aps.

Ore 17:00 Piazza della Chiesa, Monticello Amiata: l’associazione culturale Casa Museo e Anpi Monticello Amiata presentano “Basta! Donne nella Resistenza” – Letture, musica e merenda contadina.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Follonica

Insieme alla cerimonia istituzionale, il Comune di Follonica e l’Anpi sezione “Virio Ranieri” organizzano tre giornate dense di appuntamenti, per festeggiare la liberazione dell’Italia: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.

Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 24 aprile

Ore 21.30 – Giardino del Casello Idraulico

Concerto con il gruppo musicale di giovani follonichesi Joker’s Flag… musica rock e non solo!

Sabato 25 aprile: Festa della Liberazione

Ore 9.30: cerimonia di scopertura della targa commemorativa depositata dall’Amministrazione Comunale al cimitero degli americani (loc. Martellino). Alla cerimonia ci sarà la partecipazione della Filarmonica cittadina “Puccini”.

Ore 10.30: la cerimonia avrà inizio alle 10.30 di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti, dove verrà deposta una corona di fronte alla nuova targa dedicata agli internati militari. Il corteo si muoverà per le vie cittadine, con deposizione delle corone di alloro in ricordo dei Caduti. Appuntamento conclusivo al Parco della Rimembranza, dove si terranno gli interventi del sindaco e dei rappresentanti di Anpi.

Dalle ore 17: al Giardino del Casello Idraulico di via Colombo concerto di canzoni popolari e della Resistenza con i “Sonatori dello Boscaglia”.

Dalle ore 19: aperitivo offerto dalla Sezione Soci Coop Follonica-Castiglione della Pescaia con prodotti a marchio Coop.

Domenica 26 aprile

Ore 10: passeggiata della memoria con partenza dalla Pinacoteca: un breve percorso nelle vie cittadine legate alla memoria di fatti e persone protagoniste della storia antifascista locale, fino ai partigiani del monumento del Parco della Rimembranza: durata del percorso circa 2 ore.

Gavorrano

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alle celebrazioni che si terranno sul territorio:

Ore 9:30 deposizione corona in Piazza Campori a Ravi.

Ore 10:30 deposizione corona presso cippo in ricordo dell’uccisione del partigiano Flavio Agresti a Potassa congiuntamente al Comune di Scarlino.

Magliano in Toscana

A Magliano, il 24 sera si accendono le mura con i colori del tricolore fino alla notte tra il 25 e il 26 aprile.

Manciano

Il Comune di Manciano in collaborazione con la sezione locale Anpi celebra sabato 25 aprile l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un programma che si articola in due momenti istituzionali.

Alle ore 10.00 si terrà la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai caduti per la libertà, alla presenza del sindaco Mirco Morini e del presidente dell’Anpi Manciano Lucio Niccolai.

Alle ore 11.00, nella sala del Consiglio comunale, il docente di Scienza della politica Maurizio Melani terrà una conferenza dal titolo “L’ottantesimo della Repubblica e la difesa della Costituzione”, tema centrale delle celebrazioni di quest’anno.

Nel pomeriggio la sezione Anpi di Manciano parteciperà al Festival Resistente di Grosseto, dove verrà presentato il volume “Manciano dalla Liberazione (1944) alla croce di guerra. Storie, fatti e personaggi dalla Resistenza alla Democrazia”.

Massa Marittima

Ecco il programma delle iniziative per commemorare l’81° anniversario della Liberazione:

Ore 9.30 / Piazza Garibaldi – Cattedrale di San Cerbone: Santa Messa.

Ore 10.30 / Piazza Garibaldi: raduno delle autorità e della cittadinanza e partenza per il Parco di Poggio con sosta presso il Parco della Rimembranza e deposizione di una corona.

Ore 11.00 / Parco di Poggio: deposizione di una corona al Monumento ai Caduti; intervento commemorativo della sindaca Irene Marconi e della presidente Anpi di Massa Marittima Romina Zago.

Ore 12.30 / Centro Sociale Auser: pranzo sociale della sezione Anpi – su prenotazione (mail [email protected] o WhatsApp 347 4638549).

Ore 15.00 / Centro Sociale Auser: presentazione del libro “Partigiano portami via – Memorie di Resistenza nelle Colline Metallifere” di Cesare Lipparini. Sarà presente il figlio e curatore delle memorie, Maurizio Lipparini.

Alla cerimonia della mattina sarà presente la Banda di Torniella. In caso di pioggia le celebrazioni si terranno al Palazzo dell’Abbondanza. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Monterotondo Marittimo

A Monterotondo si svolgerà una giornata per ricordare e condividere i valori della libertà e della democrazia.

Programma:

Ore 9.30 – Piazza Mario Cheli, Monterotondo Marittimo, commemorazione al Monumento ai Caduti

Ore 11.00 – Frassine. Interventi: Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo; Dario Bonciani, presidente Anpi Monterotondo Marittimo – Montieri

I cittadini sono invitati a questo momento di comunità per tenere viva la memoria.

Montieri

Ore 11.00 Piazza Gramsci celebrazione degli 81 anni di Liberazione dal Nazifascismo; commemorazione istituzionale con la partecipazione dei docenti e degli alunni delle scuole. La giornata proseguirà con il pranzo e le iniziative organizzate della sezione Anpi Montieri Monterotondo Marittimo. La cittadinanza è vivamente invitata a partecipare.

Pitigliano

A Pitigliano una giornata per ricordare, riflettere e partecipare.

Il programma:

Ore 10.00 – Sorano, Cimitero comunale “Un fiore al partigiano”

Ore 15.00 – Pitigliano, Piazza della Repubblica; partenza dell’escursione “Pitigliano e la Resistenza” con The Red Road

Ore 18.00 – Pitigliano, Macerie presentazione del libro “Ezio Lombardi, un grossetano trucidato alle Fosse Ardeatine” con Franco Dominici e Silvio Antonini

Durante la giornata sarà possibile tesserarsi all’Anpi “Pietro Casciani” Pitigliano e Sorano.

Roccastrada

Il Comune di Roccastrada, nel ribadire ed affermare l’importanza di questo anniversario, conferma i tradizionali appuntamenti che prevedono per venerdi 25 aprile, la deposizione delle corone di alloro ed altri momenti celebrativi.

Questo il programma completo delle celebrazioni:

ore 8.30 Loc. Ponte del Ricci (Montemassi): deposizione della corona di alloro da parte del Sindaco al monumento ai partigiani ed a seguire alla lapide Tofanelli;

ore 10.00 Roccatederighi: colazione presso la Madonnina e, a seguire, corteo nelle vie del paese con la Filarmonica G.Verdi;

ore 11.15 Sassofortino: deposizione corona monumento;

ore 12.00 Roccastrada: deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza XXV Aprile.

Santa Fiora

“Ci sono date che non sono solo memoria, ma radici. Il 25 aprile è una di queste. Una giornata per ricordare chi ha lottato per la libertà e per riconoscere, oggi, il valore di ciò che abbiamo”.

Programma:

ore 11.00 – Piazza Garibaldi ritrovo del corteo

ore 11.30 – Parco della Rimembranza deposizione della corona di alloro. Intervento del sindaco Federico Balocchi; intervento Anpi Amiata Grossetana. Un momento da condividere, insieme. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Scansano

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, la sezione Anpi di Scansano, con il patrocinio del Comune di Scansano, invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in ricordo dei partigiani sabato 25 aprile 2026.

Ecco il programma:

Ore 9.15 – Murci (cimitero comunale): ricordo e deposizione di un mazzo di fiori alla lapide dedicata al Tenente Gino e al Soldato Giovanni.

Ore 10.30 – Baccinello (cimitero comunale): deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Domenica Ottaviani (Comandante Tripoli).

Ore 11.30 – Scansano (cimitero comunale): ricordo e deposizione di mazzi di fiori sulle tombe dei partigiani Olindo Lazzaro, Sommi Ciaffarafa e Armando Pezzi.

Scarlino

Per celebrare la ricorrenza del 25 aprile, il Comune di Scarlino ha organizzato una cerimonia commemorativa che toccherà i luoghi più significativi del territorio legati alla memoria della Resistenza e dei caduti per la libertà.

La giornata prenderà il via alle 9.00 con la deposizione delle corone in piazza Garibaldi e in via Roma a Scarlino capoluogo. Alle 9.15 è prevista la deposizione di un mazzo di fiori alla lapide in località Palazzone, in memoria di Gabriello Dani, seguita alle 9.30 dalla deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Scarlino Scalo.

Alle 9.45 la cerimonia si sposterà a Casetta Citerni per rendere omaggio a Erminio Lelli, mentre alle 10.30 si concluderà a Potassa nel Comune di Gavorrano, con la deposizione di una corona al cippo del partigiano Flavio Agresti.

Seggiano

A Seggiano il 25 Aprile si festeggia con la Marcia per la Pace

Ore 10 partenza dalla chiesa di San Bartolomeo

Ore 11 ritrovo davanti al monumento ai caduti. Deposizione della corona d’alloro e alza bandiera

“Il Silenzio” eseguito da Christian Bouathong

Intervento delegati Anpi

Saluti del Sindaco

“Inno di Mameli” eseguito da Angela Pacchierini