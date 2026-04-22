BRACCAGNI – Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud rinnova il suo legame con il territorio e il mondo produttivo partecipando con uno stand dedicato alla Fiera del Madonnino, in programma a Braccagni da venerdì 24 a domenica 26 aprile.

«L’evento rappresenta una vetrina strategica per raccontare l’evoluzione di un ente moderno, che nell’ultimo anno e mezzo ha impresso una svolta decisa alla propria azione, mettendo l’agricoltura e la gestione intelligente dell’acqua al centro della propria missione – commentano dal Cb6 -. Lo spazio espositivo sarà un punto di incontro diretto con il mondo agricolo e con l’intera cittadinanza, offrendo una panoramica completa su un’attività che, dall’insediamento della nuova amministrazione, ha visto un potenziamento senza precedenti sotto la guida del presidente Federico Vanni. Fin dall’inizio, la dirigenza ha puntato su asset strategici come l’irrigazione, la tutela ambientale e una comunicazione trasparente, ottenendo la fiducia unanime dell’assemblea grazie a una gestione coordinata tra presidenza, consiglio e struttura tecnica».

La sfida dell’irrigazione e il nuovo impianto di Alberese

Il tema centrale della presenza in fiera sarà l’irrigazione, considerata vitale per l’economia locale. «Senza mai dimenticare la quotidiana e capillare opera che ci permette di rendere più sicuri 8.800 chilometri di corsi d’acqua attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria – afferma il presidente Vanni – posso dire che l’irrigazione è la sfida che più mi sta a cuore. Dalla disponibilità di acqua dipende il futuro dell’agricoltura maremmana e per noi è un dovere continuare a impegnarci per il mondo agricolo». La prima risposta tangibile a questa esigenza è il nuovo impianto ad Alberese, dotato di sbarramenti mobili in gomma che garantiranno acqua a 400 ettari già dalle prossime settimane. «L’impianto potrà prelevare fino a 400 litri al secondo, per un volume annuo massimo di 2,1 milioni di metri cubi, con test molto soddisfacenti che hanno confermato la bontà della soluzione tecnica adottata».

Progetti futuri e lotta alla scarsità idrica

Lo stand offrirà informazioni anche sulla visione a lungo termine del Consorzio, che punta a irrigare mille ettari e un centinaio di aziende agricole nella Piana di Alberese entro la stagione 2027. L’impegno si estende anche all’efficientamento delle infrastrutture esistenti e alla protezione ambientale: «Proseguono gli interventi – aggiunge Vanni – per l’efficientamento dell’impianto irriguo consortile, la lotta all’intrusione del cuneo salino e la progettazione di nuove infrastrutture al servizio degli agricoltori, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla riduzione delle perdite idriche. Stiamo studiando soluzioni per attenuare le problematiche relative alla torbidità del fiume Ombrone che in alcuni periodi rende inutilizzabile il nostro impianto irriguo».

Un Consorzio moderno e trasparente al servizio del territorio

La partecipazione alla fiera è anche un atto di trasparenza verso i cittadini. Il Consorzio ha recentemente affrontato una riorganizzazione interna per potenziare l’innovazione e la transizione digitale. «Abbiamo compreso fin da subito che un Consorzio moderno deve saper comunicare con trasparenza ai consorziati, alle istituzioni e ai cittadini – spiega il presidente – per questo abbiamo potenziato gli strumenti di comunicazione», ricorda Vanni, sottolineando anche l’apertura verso i giovani studenti, futuri custodi del territorio. L’obiettivo resta quello di fare squadra: «Sappiamo che non potremo risolvere da soli tutti i problemi legati alla scarsità della risorsa idrica, ma vogliamo continuare a dare risposte a un settore cruciale come l’agricoltura, lavorando con istituzioni, mondo agricolo e Parco della Maremma per garantire acqua, protezione idraulica e servizi ecosistemici al nostro territorio».