GROSSETO – A Grosseto il dibattito è aperto dopo l’aggressione che sarebbe avvenuta due giorni fa nella zona di Barbanella.

Una donna avrebbe subito un aggressione sessuale, fortunatamente non portata a termine, alle 21, proprio davanti casa, dove si trovava per gettare l’immondizia ai cassonetti.

La donna, come riferisce l’Ansa, sarebbe stata avvicinata e bloccata da un giovane. Riuscita a liberarsi dalla presa, avrebbe iniziato a urlare chiedendo aiuto.

Le grida hanno richiamato l’attenzione dei residenti degli edifici vicini, che sono scesi in strada accorrendo in suo soccorso. In pochi istanti il gruppo di persone è riuscito a circondare il ragazzo, impedendogli di allontanarsi e allertando le forze dell’ordine.

Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al blocco dei presenti, senza però riuscirci. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno accompagnato l’uomo in caserma per gli accertamenti. La donna, sotto choc, ha riportato una lieve ferita al naso ed è stata successivamente ascoltata dagli investigatori per la denuncia dell’accaduto.

Tra l’altro la zona di Barbanella era stata protagonista, poche settimane fa, di un ulteriore episodio di criminalità in quel caso un uomo era stato rapinato la sera, prima di cena, da un giovane armato di coltello che l’ha minacciato di accoltellarlo se non avesse consegnato il portafogli LINK

In seguito all’episodio dell’aggressione il tema della sicurezza, reale e percepita, è tornato di grande attualità.

SUSANNA CECCARDI

«Sgomento e indignazione per quanto avvenuto a Grosseto, dove una donna è stata aggredita in strada e ha dovuto lottare strenuamente per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale da parte di un extracomunitario» afferma l’eurodeputata toscana della Lega, Susanna Ceccardi.

«Se il dramma è stato almeno parzialmente sventato, lo dobbiamo anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e, soprattutto, al grande senso civico dei residenti che sono intervenuti con prontezza, in prima battuta, bloccando l’aggressore e dimostrando che Grosseto non si piega alla paura».

«Il blocco dell’aggressore da parte dei cittadini, infatti, è la dimostrazione esemplare di una comunità coesa che contribuisce al presidio del territorio e non si volta dall’altra parte davanti alla violenza – aggiunge Ceccardi -. Oggi più che mai è fondamentale reagire, perché il silenzio e l’indifferenza sono i migliori alleati della criminalità. Chi ha commesso una simile atrocità, invece, non merita alcuna clemenza: tolleranza zero, certezza della pena e rimpatrio. La libertà delle donne di camminare sicure sotto casa deve essere difesa con ogni mezzo. Solidarietà alla vittima e un ringraziamento di cuore agli agenti e ai vicini intervenuti: il loro coraggio è la risposta più forte all’insicurezza».

GIACOMO GORI

Il consigliere comunale dei 5 Stelle Giacomo Gori parla di «elemento di allarme da inserire in una valutazione più ampia delle politiche pubbliche legate alla sicurezza e ai flussi migratori. Esiste un’immagine che appartiene alla memoria civile di Grosseto e che sintetizza meglio di qualunque statistica il livello di sicurezza percepita che un tempo caratterizzava la nostra comunità: le chiavi lasciate nella toppa delle abitazioni. Non si trattava di leggerezza, ma dell’espressione concreta di un equilibrio sociale fondato su fiducia diffusa, coesione e controllo informale del territorio».

Costi e funzionamento del sistema

Gori richiama il quadro normativo nazionale che regola l’accoglienza, in particolare attraverso il sistema Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), evidenziando come esso preveda standard elevati per la tutela e l’inclusione. Allo stesso tempo, vengono segnalate criticità legate all’impatto concreto sul territorio.

Tra gli aspetti evidenziati figurano i costi sostenuti dalla finanza pubblica: per i minori stranieri non accompagnati si stima una spesa giornaliera compresa tra 90 e 120 euro, pari a oltre 30mila euro annui per ciascun beneficiario. Il nodo, secondo quanto riportato, riguarda l’efficacia complessiva del sistema in termini di risultati raggiunti.

Le criticità sull’integrazione

Un altro punto riguarda i percorsi di integrazione, ritenuti non sempre efficaci rispetto alle differenze culturali e giuridiche. «Le amministrazioni locali, pur non essendo titolari dirette delle politiche migratorie, sono chiamate a garantire il benessere della comunità amministrata. Ciò implica un ruolo attivo di vigilanza, indirizzo e controllo nei confronti dei soggetti attuatori dei progetti di accoglienza».

«In questo contesto – prosegue Gori -, appare imprescindibile rafforzare i meccanismi di responsabilità dei gestori dei centri, spesso individuati tramite bandi pubblici finanziati a livello ministeriale. La trasparenza nella gestione delle risorse e la verifica dei risultati devono diventare parametri centrali. Secondo dati ricorrenti in report istituzionali e analisi di settore, una quota significativa dei beneficiari non completa i percorsi di accoglienza, abbandonando le strutture o venendone allontanata prima del termine».

«Questo dato rappresenta un elemento di forte criticità: significa che una quota significativa delle risorse investite non si traduce in integrazione effettiva. Al contrario, si rischia di alimentare una fascia di marginalità composta da soggetti privi di formazione, occupazione e riferimenti istituzionali. L’accoglienza non può limitarsi a una dimensione assistenziale, ma deve essere strutturata come un percorso vincolante, fondato su diritti ma anche su doveri chiari e verificabili».

Questo fenomeno, secondo quanto evidenziato, comporterebbe il rischio di creare situazioni di marginalità sociale, con possibili ricadute anche sul piano della sicurezza urbana.

La proposta della Commissione

Alla luce di queste considerazioni, il consigliere annuncia l’intenzione di promuovere l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta. L’obiettivo indicato è quello di effettuare una verifica approfondita sul sistema di accoglienza a livello comunale.

La Commissione, nelle intenzioni, dovrebbe analizzare i soggetti coinvolti, i finanziamenti pubblici, le modalità di gestione dei centri e i risultati ottenuti in termini di integrazione e impatto sul territorio. Prevista anche l’acquisizione di documenti e l’audizione dei gestori.

L’iniziativa punta a fornire un quadro conoscitivo dettagliato, utile per orientare le decisioni dell’amministrazione sulla base di dati concreti.

GINO TORNUSCIOLO

L’aggressione «non può essere considerata un caso isolato ma rappresenta un segnale di criticità più ampie legate alla sicurezza e alla gestione dell’immigrazione» così il consigliere comunale della Lega Gino Tornusciolo interviene in merito «all’aggressioen di una donna di 50 anni» dopo aver annunciato la presentazione di un Ordine del giorno che chiede interventi urgenti al Governo. «L’esito non tragico della vicenda è stato possibile grazie alla reazione della vittima, all’intervento dei cittadini e all’azione delle forze dell’ordine, evidenziando però che la sicurezza non può dipendere da fattori occasionali».

“La sicurezza è competenza dello Stato”

Nel suo intervento, il consigliere richiama il ruolo dello Stato nella gestione della sicurezza urbana, affermando che non possa essere demandata esclusivamente ai territori. Evidenzia come Comuni e cittadini si trovino spesso a fronteggiare situazioni complesse senza strumenti adeguati, mentre le responsabilità principali restano in capo a Governo e Prefetture.

Il nodo dei rimpatri e dei controlli

Tornusciolo richiama anche il tema dei Centri di permanenza per il rimpatrio, sottolineando una contraddizione tra la contrarietà espressa a livello regionale e la necessità, evidenziata nei territori, di strumenti efficaci per gestire le espulsioni. A suo avviso, servono politiche più incisive per il controllo dei flussi migratori.

Le richieste al Governo

L’ordine del giorno impegna sindaco e giunta a trasmettere al Governo una serie di richieste, tra cui il rafforzamento della sicurezza sul territorio, rimpatri più rapidi per gli irregolari, norme più stringenti a livello nazionale ed europeo, un incremento dei controlli alle frontiere e accordi con i Paesi d’origine.

Il documento richiama anche l’indirizzo europeo verso un maggiore controllo dei flussi migratori. Tornusciolo conclude sottolineando la necessità di garantire prevenzione e sicurezza, evidenziando che i cittadini devono poter vivere con tranquillità nei propri contesti quotidiani. L’atto sarà discusso nelle prossime sedute del Consiglio comunale.