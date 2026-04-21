GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio e un contributo economico alla Uisp Comitato Territoriale Grosseto Aps per l’organizzazione dell’evento sportivo “Bicincittà e Bimbinbici 2026”, in programma il 16 maggio 2026.

“Il Comune di Grosseto – sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rinnova con convinzione il proprio sostegno a iniziative come ‘Bicincittà e Bimbinbici’, che rappresentano un momento significativo di partecipazione collettiva e di promozione dei valori dello sport. Eventi come questo non sono soltanto occasioni di attività fisica, ma anche strumenti concreti per rafforzare il senso di comunità, incoraggiare stili di vita sani e promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

“La presenza di famiglie, bambini e cittadini lungo le nostre piste ciclabili e nelle vie della città testimonia quanto lo sport possa diventare un linguaggio comune capace di unire generazioni diverse. Investire in queste iniziative significa investire nel benessere della nostra comunità e nella qualità della vita urbana. Il sostegno del Comune, anche attraverso un contributo economico e il patrocinio, va proprio in questa direzione: valorizzare le realtà associative del territorio che, con impegno e passione, contribuiscono a rendere Grosseto una città più viva, inclusiva e attenta alle buone pratiche”.

La manifestazione si svolgerà lungo le piste ciclabili e le vie cittadine e sarà dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e dell’attività fisica, con particolare attenzione a famiglie e bambini.

Il contributo sarà erogato a conclusione dell’iniziativa, previa presentazione della documentazione prevista dal regolamento comunale, tra cui la relazione sull’attività svolta e il rendiconto economico dell’evento.

“Con questo contributo – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – il Comune conferma il proprio sostegno alle iniziative che promuovono lo sport, la socialità e la mobilità sostenibile. ‘Bicincittà e Bimbinbici’ è un appuntamento importante che coinvolge famiglie e bambini, valorizzando le nostre piste ciclabili e la città come spazio di benessere e partecipazione. Lo sport, soprattutto quello praticato all’aria aperta e condiviso, è uno strumento fondamentale di crescita e inclusione per la comunità”.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione sportiva e sociale sostenute dall’amministrazione comunale.