GROSSETO – È lo scatto di Roberto Seminara il vincitore di “Scatta la Fiera”, il contest fotografico organizzato da Il Giunco in collaborazione con Grosseto Fiere, dedicato alla Fiera del Madonnino e al Game Fair.

Dopo settimane di partecipazione e oltre cento fotografie arrivate da tutta la Maremma e non solo, la scelta è ricaduta sull’immagine realizzata da Seminara, capace di interpretare al meglio lo spirito del concorso e il legame tra territorio, natura e attività all’aria aperta.

Un contest partecipato

Il concorso ha riscosso grande interesse, con decine di partecipanti che hanno inviato scatti realizzati con il cellulare, come previsto dal regolamento. Le immagini hanno raccontato paesaggi, animali, momenti di vita rurale e attività legate al mondo agricolo, offrendo uno spaccato autentico del territorio.

La premiazione in fiera

La premiazione è in programma il 26 aprile durante la Fiera del Madonnino e il Game Fair, al centro fiere di Braccagni, alla presenza degli organizzatori e delle autorità. La consegna è fissatga per le ore 11 alla redazione aperta de Il Giunco.

Il vincitore riceverà l’ingrandimento professionale della fotografia, che sarà inoltre utilizzata per la campagna promozionale dell’edizione 2027 dei due eventi.

Il Giunco in fiera

In occasione della manifestazione, Il Giunco torna a essere presente in fiera con una redazione aperta, uno spazio dedicato all’incontro con i lettori e con i protagonisti del territorio.

Un modo per rafforzare il rapporto con la comunità e continuare a raccontare la Maremma direttamente dal cuore dei suoi eventi più importanti.