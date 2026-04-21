GROSSETO – Modifiche ai servizi del gestore dei rifiuti Sei Toscana per la festa della Liberazione e per la festa dei lavoratori.

Nei giorni festivi del 25 aprile e del 1° maggio, in tutti i comuni dell’Ato Toscana Sud, dove è attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti, il servizio non subirà alcuna variazione.

Resteranno invece chiusi i Centri di raccolta, gli sportelli e il numero verde.

“Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali e consultabili sul sito www.seitoscana.it oppure scaricando l’App Iren Ambiente”.