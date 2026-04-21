grosseto – La Misericordia di Grosseto apre le porte alla cittadinanza con un nuovo corso gratuito di livello base per diventare soccorritore volontario, un’opportunità concreta per acquisire competenze fondamentali nel campo del primo soccorso e contribuire attivamente al benessere della comunità.

Il corso si svolgerà presso la sede dell’associazione, in Via degli Apostoli 1/3 a Grosseto, ed è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario.

Durante il percorso formativo, i partecipanti apprenderanno:

• Tecniche di primo soccorso per adulto e pediatrico

• Utilizzo del defibrillatore (DAE) con relativa abilitazione

• Gestione dei trasporti sociali

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante non solo per acquisire competenze salvavita, ma anche per entrare a far parte di una realtà storica e profondamente radicata nel territorio. “Non restare a guardare, impara ad aiutare” è il messaggio che accompagna questo progetto, volto a sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza del volontariato e della formazione in ambito sanitario.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online al seguente link: https://forms.office.com/e/5VZHwWhmvK

Per maggiori informazioni: 0564/29568 – [email protected]