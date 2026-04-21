GROSSETO – A distanza di soli quattro giorni dalla sconfitta indolore sulla pista di Giovinazzo, dopo aver disputato un incontro comunque di spessore, il Circolo Pattinatori debutta domani mercoledì sera alle 20,45 sulla pista “Stefano Dal Lago” di Novara nei preliminari playoff contro la locale formazione dell’Azzurra, decima classificata grazie al bel successo esterno di sabato sera a Sarzana. Un avversario che ha disputato una bella stagione, riuscendo a migliorare il tredicesimo posto in regular season, mettendo insieme dodici punti in più (26 contro 14). Un po’ come ha fatto la “big red machine”, passata dall’undicesimo al settimo posto, con tredici punti in più (37 contro 24), nonostante le difficoltà incontrate strada facendo, a cominciare dalla partenza anticipata di Franco Scarso e Joaquin Vargas.

“Credo che concludere al settimo posto questo campionato, con il quarto attacco, con 111 reti segnate, addirittura una in più del Bassano secondo in classifica – commenta l’allenatore Massimo Mariotti – con tutti i problemi interni che abbiamo avuto, la partenza di due giocatori importanti, come il capocannoniere della squadra in quel momento e il portiere titolare, che ha portato all’esordio più che positivo di un portiere 2007 con nessun minutaggio in A1, rende onore a questo gruppo e me particolarmente orgoglioso”.

Mariotti guarda avanti: “Ora quello che viene viene. Non cambierà assolutamente il valore del settimo posto ottenuto in stagione regolare”.

Sul doppio confronto con Novara (garadue è in programma sabato sera in via Mercurio) il tecnico grossetano aggiunge: “Siamo due squadre che hanno fatto una stagione brillante e arrivano ai preliminari in una maniera differente. I piemontesi sono sgombri di testa e in una condizione fisica e mentale ottimale, forse meglio della nostra. Nessuna delle due ha comunque nulla da perdere”.

“Il settimo posto conquistato con largo anticipo è sicuramente una bella soddisfazione – dice il presidente Stefano Osti – è stato un campionato sopra ogni aspettativa. Abbiamo avuto solo l’attesa di conoscere il nostro avversario. Purtroppo la sesta posizione è stata sempre troppo lontana per poterla insidiare. Siamo contentissimi di questo campionato, la squadra ha sempre avuto prestazioni di altissimo livello. Adesso ci aspetta questo doppio incontro con Novara – prosegue Osti – che vale un posto nei quarti di finale. L’ideale sarebbe superare il turno per mettere la ciliegina sulla torta della stagione. Il sogno è portare Bassano alla terza partita ma, ripeto, il nostro lo abbiamo già fatto ampiamente”.

Il Circolo Pattinatori, senza pressioni, si appresta a misurarsi con un quintetto che ha mostrato delle buone qualità e che con un finale in crescendo ha centrato meritatamente questa opportunità. Quello di domani sera è lo scontro diretto numero cinque tra le due formazioni. Il bilancio è favorevole ai maremmani, anche se basta guardare i numeri per capire che Saavedra e compagni sono attesi a un confronto per nulla semplice. Sia lo scorso anno che nella regular season appena andata in archivio il Cp si è imposta in casa, sulla pista di via Mercurio, con identico risultato di 3-2, mentre in Piemonte il duello si è concluso in entrambi i casi sul 4-4. Nella passata stagione il pareggio costò tra l’altro l’accesso ai preliminari ai biancorossi, che hanno chiuso alle spalle del Cgc Viareggio solo per lo scontro diretto sfavorevole.

Per quello che riguarda la formazione, la novità è rappresentata dalla prima convocazione assoluta in prima squadra di Vittoria Masetti, classe 2006, utilizzata domenica scorsa in serie B contro il Viareggio. Un’esperienza nuova per la portiera grossetana, protagonista nel campionato femminile con la maglia del Viareggio Hockey. Rientra invece Samuel Cardi.