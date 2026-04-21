SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione della gestione del Centro di accoglienza e visite di Poggio Tondo, struttura situata all’interno delle Bandite di Scarlino e a servizio dell’omonima area archeologica etrusca.

L’immobile, collocato in località Pian d’Alma, è destinato a funzioni di accoglienza turistica e centro visite, con spazi dedicati anche alla somministrazione di alimenti e bevande e aree esterne di sosta. L’obiettivo è valorizzare un presidio strategico per la fruizione del patrimonio naturalistico e archeologico del territorio, rafforzando l’offerta legata al turismo ambientale e culturale.

L’affidamento avverrà tramite procedura selettiva e prevede una concessione della durata di nove anni. Il soggetto gestore dovrà garantire l’apertura del centro in determinati periodi dell’anno, attività di manutenzione dei percorsi, iniziative di promozione e divulgazione, oltre all’organizzazione di visite guidate e laboratori didattici rivolti anche a scuole e associazioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 13 del 20 maggio 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune.

«Con questo avviso – dichiara l’assessore alle Bandite Silvia Travison – vogliamo rafforzare la valorizzazione delle Bandite di Scarlino, un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. Il Centro visite di Poggio Tondo rappresenta un punto di riferimento importante per accogliere visitatori, raccontare il territorio e costruire nuove opportunità legate a un turismo sostenibile e consapevole».