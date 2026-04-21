CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Associazione castiglionese ospitalità turistica (Acot) riparte nel segno della continuità e di una rinnovata visione strategica per il futuro del turismo locale. L’Assemblea dei soci ha confermato all’unanimità Paolo Pieraccini alla presidenza per il prossimo mandato, rafforzando la fiducia nella sua guida.

Accanto al presidente, il nuovo assetto organizzativo vede la nomina dei vice presidenti Paola Bianchi (Hotel L’Approdo) e Robi Veltroni (Roccamare Resort). Il Consiglio direttivo si completa con la riconferma di Massimiliano Magrini (Hotel Perla) e l’ingresso di tre nuovi membri: Elisa Mesce (Albergo La Scogliera), Daniele Scribano (Piccolo Hotel e Cav I Mari) e Duccio Boschi (Vatluna Relais e Hotel C’era una Volta).

Turismo in Maremma: le sfide del mercato globale

Nel suo intervento, il presidente Paolo Pieraccini ha tracciato una linea chiara per il futuro del territorio, sottolineando la necessità di superare una visione isolata di Castiglione.

“Dobbiamo smettere di pensare a Castiglione come a un’isola felice a sé stante. La bellezza del nostro borgo rischia di non bastare più a vincere le sfide del mercato globale.”

Un messaggio diretto che evidenzia come, per affermarsi come vera destinazione turistica, sia indispensabile adottare una strategia condivisa e territoriale.

Servizi moderni e meno burocrazia per crescere

Tra i punti centrali del programma emerge la necessità di investire in servizi moderni, migliorare i collegamenti e ridurre il peso della burocrazia, considerata un ostacolo allo sviluppo.

Paolo Pieraccini ha ribadito: “La burocrazia non può continuare a essere il freno a mano tirato per chi investe e crea valore.”

L’obiettivo è una promozione unitaria della Maremma Toscana, capace di superare i campanilismi e valorizzare il territorio come un brand competitivo a livello internazionale.

Nuovo direttivo già operativo per la stagione turistica

L’Associazione ringrazia i consiglieri uscenti e augura buon lavoro al nuovo direttivo, già operativo per affrontare i nodi cruciali della prossima stagione turistica.