ORBETELLO – Società Canottieri di Orbetello da applausi al palio dei Tre Porti, con il sesto successo consecutivo e risultati importanti anche dal settore giovanile. “Periodo intenso e ricco di soddisfazioni – ha diramato la società – impegnata contemporaneamente su due campi di gara, a conferma della crescita e della solidità dell’intero movimento sportivo lagunare. Da una parte, la squadra giovanile Under 14 ha preso parte alla gara regionale disputata sul Lago di Chiusi, dove molti atleti erano al loro esordio assoluto. Nonostante l’emozione della prima competizione, i ragazzi hanno dimostrato carattere e buone qualità, lasciando intravedere prospettive molto interessanti per il futuro.

I risultati del settore giovanile

Categoria Allievi B1

1° posto: Alessandro Ovis

3° posto: Devid Giorgio Ferraro

4° posto: Tommaso Costantino Sussarello

Categoria Allievi B2

6° posto: Simone Leoni

Categoria Allievi A

2° posto: Diego Davi

Categoria Cadetti

8° posto: Stefano Magarotto

Gli atleti sono stati accompagnati dagli allenatori Paolo Giusti e Marco Magi, che hanno seguito da vicino i giovani vogatori in questa importante esperienza di crescita. Altri Under 14 esordiranno nelle prossime regate, segnale concreto di un vivaio in continua espansione.

“Contemporaneamente – aggiungono dalla Società – la squadra senior era impegnata a Civitavecchia nel prestigioso Palio dei Tre Porti, regata nazionale sui gozzi aperta a equipaggi provenienti da tutta Italia. Ancora una volta, la Canottieri Orbetello si è confermata assoluta protagonista, conquistando la vittoria per il sesto anno consecutivo, portando in gara cinque equipaggi (quattro maschili e uno femminile) in rappresentanza delle frazioni del Comune: Orbetello, Orbetello Scalo, Albinia, Talamone e Ansedonia. Alla competizione hanno partecipato equipaggi provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, tra cui Bari, Pescara, Isola di Malta, Porto Azzurro, Porto Ercole, Castiglione della Pescaia, Civitavecchia, Ortona e Livorno”.

I risultati del Palio dei Tre Porti:

1° classificato – Talamone

Alessio Benocci, Marco Casetta, Rocco Marconi, Dennis Fanciulli, Nicolò Giudici

2° classificato – Albinia

Alessandro Giovani, Valerio Fronda, Gianluca Santi, Matteo Astore, Andrea Santi

4° classificato – Orbetello

Maurizio Tosi, Massimiliano Fortunato, Leonardo Chegia, Federico Cappoli, Claudio Piro

5° classificato – Ansedonia

Roberto Angeloni, Valerio Lo Porto, Gabriele Lenzi, Marco Giudici, Renato Angeloni

Ottimo esordio delle ragazze nella Regata femminile – 2° classificato: Orbetello Scalo

Alessandro Giovani, Beatrice Rossi, Diletta Alocci, Giorgia Casetta, Giorgia Schiano

“Sono estremamente orgoglioso dei risultati dei nostri canottieri – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – che consolidano i risultati sul piano nazionale a Civitavecchia e ci regalano grandi soddisfazioni anche nel settore giovanile, di cui, se possibile, vado ancora più fiero. Un’importante realtà sportiva quella del nostro canottaggio che, come amministrazione, apprezziamo e sosteniamo in ogni modo possibile”.

Grande soddisfazione per tutta la società: “Ancora una volta abbiamo dimostrato di saper competere ad alti livelli anche quando impegnata su più fronti contemporaneamente. Tutti i tecnici presenti – Paolo Giusti, Renato Angeloni e Marco Magi per il sedile scorrevole, insieme a Massimiliano Fortunato per il sedile fisso – hanno espresso entusiasmo per l’ottimo momento di forma della squadra e per i segnali positivi che arrivano dal settore giovanile. Il prossimo appuntamento per i vogatori lagunari sarà la gara regionale del 10 maggio, valida per la classifica nazionale, che rappresenterà un ulteriore banco di prova in vista del prosieguo della stagione agonistica”.