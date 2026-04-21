ORBETELLO – «Il 30 aprile il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variazione di bilancio pari a 4 milioni e 700 mila euro, nuove somme che l’amministrazione potrà investire per opere importanti tra cui il giardino della scuola elementare di Neghelli e la viabilità di Case Brancazzi» a dare l’annuncio il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

«La variazione – spiega il primo cittadino – si divide tra parte corrente e parte in conto capitale. All’interno di questa variazione si trovano anche le somme destinate a due opere per cui proprio questa mattina (21 aprile 2026) si sono tenuti due importanti incontri. Il primo riguardava la riqualificazione del giardino della scuola elementare di Neghelli ed era presente anche il vicesindaco Chiara Piccini, che detiene la delega all’istruzione, in accordo con il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato ai lavori pubblici. La somma prevista per l’intervento è pari a 120mila euro e, dopo il consiglio comunale, ci adopereremo per arrivare al più presto all’affidamento dei lavori, rispondendo a un’esigenza che molti genitori ci hanno fatto presente anche nell’incontro al quale erano presenti questa mattina i rappresentanti».

«Il secondo incontro – dice ancora il sindaco – è stato con il comitato Case Brancazzi perché nella variazione è stata inserita anche una somma pari a mezzo milione di euro per la nuova viabilità interna che prevede un doppio intervento: la realizzazione della recinzione di sicurezza che divide l’area dell’aeronautica da quella che sarà di proprietà comunale e 350mila euro destinati alla realizzazione della nuova viabilità che comprenderà anche una pista ciclabile, un percorso pedonale, una doppia corsia carrabile e marciapiede illuminato».