FOLLONICA – «No alla guerra!». Il grido per la pace arriva dai più giovani, dai bambini che frequentano gli asili e le scuole primarie fino ai ragazzi delle scuole secondarie della zona. La loro richiesta di un mondo più giusto ha trovato voce nella marcia per la pace organizzata dalle scuole delle Colline Metallifere (Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Montieri, Monterotondo Marittimo, Scarlino) con la partecipazione di Flavio Lotti e Randa Harb del comitato Marcia PerugiAssisi.

Il Giro d’Italia per la pace ha fatto dunque tappa tra le vie di Follonica, dal lungomare al centro. Momento chiave il ritrovo al Parco Centrale: tutti in marcia con bandiere e girandole arcobaleno per poi riunirsi nello spazio verde in cui sono state stese le grandi bandiere della pace. Qui gli studenti hanno potuto condividere poesie e riflessioni e cantare insieme alcune canzoni.

«La pace è fare in modo che ciascuno possa essere felice – ha dichiarato Flavio Lotti, storico organizzatore della marcia PerugiAssisi -. È la gioia, la felicità, è l’amicizia di cui tutti abbiamo bisogno. Ma la pace è soprattutto un lavoro, significa lavorare tutti i giorni per far sì che chi ha fame possa essere saziato, chi ha sete possa essere dissetato, la pace è lavorare affinché si risolvano i problemi e affinché non scoppino altre guerre. La pace si fa tutti i giorni e ciascuno di noi, non solo i potenti, ha la propria responsabilità. Non c’è pace se non ci sentiamo responsabili della pace».

Presenti anche i sindaci e gli assessori dei vari Comuni delle Colline Metallifere, che hanno applaudito la manifestazione: «Da parte nostra un grande piacere essere oggi qui presenti – ha commentato Matteo Buoncristiani a nome di tutti -. Una manifestazione importante che ci rende orgogliosi. L’invito è a non girarvi mai dall’altra parte quando vedete un’ingiustizia o qualcosa che non va perché il cambiamento parte da noi stessi. Non dobbiamo sentirci persone che non possono dare un contributo. Anzi, tutto ciò che verrà in futuro dipenderà da tutti voi. Grazie a tutti».

«Oggi non abbiamo solo camminato insieme lungo le strade di Follonica, ma abbiamo anche camminato lungo un percorso educativo e civile che interroga ciascuno di noi – è intervenuto poi il provveditore delle scuole della provincia di Grosseto Alessandra Liberatore -. La marcia per la pace è un impegno pubblico che chiama la comunità tutta a farsi laboratorio di pace. La nostra Costituzione ce lo continua a dire: la pace non è un concetto astratto ma una scelta concreta e vincolante. L’articolo 11 afferma con chiarezza che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non è una dichiarazione retorica, è un principio che richiede educazione, responsabilità e vigilanza democratica».

Un’iniziativa dal significato simbolico che però ha un grande valore in un momento in cui ci stiamo purtroppo abituando, anche a livello locale, a dare per scontato l’uso della forza e della violenza per risolvere conflitti internazionali. La speranza è che anche grazie alla forza e alle idee dei più giovani storture come la guerra possano essere messe a tacere per sempre.