SANTA FIORA – Annibale Raponi, consigliere comunale del Comune di Santa Fiora e dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, è mancato a soli 58 anni «e la sua prematura scomparsa lascia nella nostra comunità un dolore profondo e un vuoto significativo» afferma l’amministrazione comunale di Santa Fiora.



«Per decenni, nel suo servizio nell’Arma dei Carabinieri, è stato un presidio costante sul territorio, sempre “su strada”, a diretto contatto con le persone. In quel ruolo ha saputo coniugare rigore e senso dello Stato con una rara umanità, fatta di ascolto, rispetto e attenzione concreta verso ogni cittadino».



«Quella stessa disponibilità verso gli altri ha continuato a caratterizzare il suo impegno anche al di fuori del servizio: nelle associazioni, nel moto club e, negli ultimi anni, nella Misericordia, dove ha offerto il proprio tempo e le proprie energie per aiutare chi era in difficoltà, con discrezione e generosità, finché le forze glielo hanno consentito» prosegue la nota.



«Come consigliere comunale, e nel suo ruolo di consigliere dell’Unione dei comuni montani Amiata Grossetana, ha portato con sé questo patrimonio di valori, dedicandosi con senso di responsabilità a temi fondamentali per il territorio, dalla sicurezza alla protezione civile, mettendosi sempre a disposizione con serietà e spirito di servizio. Oggi ricordiamo non solo un amministratore, ma un uomo che ha fatto della vicinanza agli altri una cifra distintiva della propria vita».



«Una sua caratteristica era l’entusiasmo, che metteva in tutto quello che faceva. Il suo sguardo, buono e comprensivo, non lo dimenticheremo. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il pensiero più sincero e partecipe di tutta la comunità, unita nel ricordo e nella gratitudine per quanto ha saputo donare. Grazie Annibale, la terra ti sia lieve».