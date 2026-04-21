GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 21 aprile 2026

Ariete – Energia dinamica ma attenzione alla fretta.

Toro – Concretezza e stabilità ti rassicurano.

Gemelli, segno del giorno – Comunicazione brillante e mente veloce. Oggi puoi chiarire un malinteso o proporre un’idea innovativa. Attenzione però alla coerenza: le parole devono essere seguite dai fatti.

Consiglio escursione: esplora il centro storico di Massa Marittima, tra vicoli e scorci che stimolano curiosità e spirito di scoperta.

Cancro – Sensibilità ma maggiore sicurezza.

Leone – Presenza forte ma collaborativa.

Vergine – Precisione efficace.

Bilancia – Armonia nei rapporti.

Scorpione – Profondità controllata.

Sagittario – Entusiasmo misurato.

Capricorno – Concretezza strategica.

Acquario – Creatività disciplinata.

Pesci – Intuito e equilibrio.