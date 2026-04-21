RIBOLLA – Un intervento mirato di manutenzione idraulica è stato realizzato sul torrente Carsia, nella zona di Collacchia, nel comune di Ribolla. L’operazione è stata eseguita dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’ambito delle attività programmate per la prevenzione del rischio idraulico e la tutela del territorio.

Erosione spondale e rischio allagamenti: le criticità del torrente Carsia

L’intervento si è reso necessario a causa della movimentazione del materiale d’alveo, che nel tempo aveva provocato fenomeni di erosione spondale e conseguenti allagamenti nelle aree limitrofe.

La situazione aveva generato criticità soprattutto in prossimità del ponte della strada provinciale di Collacchia, punto particolarmente sensibile per la viabilità e la sicurezza idraulica della zona.

Intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha quindi effettuato operazioni di sistemazione e rimodellamento dell’alveo, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di deflusso regolare delle acque e ridurre il rischio di esondazioni.

L’attività rientra nel più ampio piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua del territorio, fondamentale per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Sicurezza idraulica e tutela dell’ecosistema

L’intervento è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema fluviale, della flora e della fauna locale.

La gestione del torrente è stata quindi condotta in un’ottica di equilibrio tra sicurezza idraulica e tutela ambientale, principio centrale nelle attività di bonifica del territorio.

Prevenzione e manutenzione del territorio

Il caso del torrente Carsia conferma l’importanza della manutenzione costante dei corsi d’acqua minori, spesso determinanti nella gestione delle acque meteoriche e nella prevenzione di eventi alluvionali, soprattutto in un contesto climatico sempre più soggetto a eventi estremi.