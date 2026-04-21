GROSSETO – I giovani imprenditori di Cna Grosseto saranno presenti, anche quest’anno, alla 46° Fiera del Madonnino, in calendario dal 24 al 26 aprile a Braccagni, allo stand M9. Un modo per incontrare le persone, promuovere le attività del raggruppamento di interesse, che unisce artigiani e imprenditori under 40, e illustrare i servizi messi in campo da Cna Grosseto.

Particolare attenzione, quest’anno, viene data ai più piccoli, i possibili artigiani di domani: durante la manifestazione, infatti, saranno organizzati ogni giorno laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi con alcuni artigiani del gruppo Giovani imprenditori. I bambini saranno invitati a creare, con le proprie mani e con l’aiuto di esperti, alcuni oggetti: pupazzi e piccole decorazioni in stoffa e una casetta in legno da personalizzare con colori e fantasia.

“Abbiamo pensato – dice Michele Agostini, presidente di Cna Giovani Imprenditori Grosseto – di creare un’esperienza concreta, veloce e memorabile per avvicinare bambini e famiglie al mondo dei mestieri artigiani. Siamo presenti ormai per il quarto anno consecutivo alla Fiera, ma abbiamo voluto cambiare un po’ il format proposto e, oltre a dare la possibilità ai nostri associati di presentare la propria attività e utilizzare questa preziosa vetrina, abbiamo organizzato due tipologie di laboratori: uno di falegnameria e l’altro di sartoria. In questi spazi i bambini potranno avere la soddisfazione di realizzare qualcosa con le proprie mani, secondo i propri gusti e desideri, e di portarlo a casa come ricordo o giocattolo da utilizzare. Crediamo che riaccendere il contatto con il fare concreto, superando in parte il concetto di intrattenimento virtuale, significhi offrire un’esperienza unica”.

Nello specifico, durante la manifestazione saranno proposti i laboratori: “Crea animaletti ed elementi della natura”, attività sartoriale con Clizia Trani di Close to Dreams e Yohelily Diaz Fajardo di Yo Pro, e “Costruisci la tua casa”, laboratorio di falegnameria e decorazione con Leonardo Caverni, della Falegnameria Caverni, e Jonathan Roberti di Roberti Design.