GROSSETO – È morto all’età di 78 anni Liciano Marioni (nella foto al centro), grane appassionato di volo e storico direttore dell’Ortofrutta sino al 2012.
Marioni, presidente dell’Aeroclub Ali Maremma di Grosseto (succedette a Mario Gennari), era stato, da giovane, pilota degli F104 dell’Aeronautica militare. La sua passione la mise tutta nella crescita propio dell’Aeroclub maremmano.
Figura di riferimento per gli appassionati del volo nel 2017 organizzò l’Air Show di Marina di Grosseto con la presenza delle Frecce tricolore.
Marioni stava male da tempo. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Grosseto. I funerali sono ancora in corso di definizione ma dovrebbero svolgersi domani pomeriggio a Roselle.