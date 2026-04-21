GROSSETO – San Francesco patrono d’Italia, il 4 ottobre, è la principale novità delle festività del calendario scolastico 2026-2027. In Toscana la scuola riaprirà il 15 settembre e chiuderà il 10 giugno.

Le festività riconosciute

Nel dettaglio, il calendario prevede come giorni festivi tutte le domeniche, oltre alle principali ricorrenze già consolidate. Tra queste figurano il 1° novembre per la celebrazione di Ognissanti e l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione.

Nel periodo natalizio sono confermate le giornate del 25 e 26 dicembre, dedicate rispettivamente al Natale e a Santo Stefano, mentre l’inizio del nuovo anno sarà scandito dal 1° gennaio, Capodanno, seguito dall’Epifania del 6 gennaio.

Per quanto riguarda la primavera, rientrano tra le festività la domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. A queste si aggiungono il 25 aprile, anniversario della Liberazione, e il 1° maggio, Festa del Lavoro. Il calendario include inoltre il 2 giugno, Festa della Repubblica.

La ricorrenza del Santo Patrono e la novità

Tra le giornate di sospensione delle lezioni è prevista anche la festa del Santo Patrono, che varia a seconda del Comune di riferimento.

Tra le novità introdotte figura il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, che da quest’anno è riconosciuta come festività nazionale e sarà quindi inclusa tra i giorni di chiusura delle scuole.

Il calendario delle festività rappresenta un riferimento per l’organizzazione dell’anno scolastico, in attesa delle eventuali integrazioni stabilite a livello regionale.

Date

Per il prossimo anno scolastico le festività riconosciute a livello nazionale saranno:

• tutte le domeniche;

• 4 ottobre (San Francesco d’Assisi), riconosciuto da quest’anno come festa nazionale;

• 1° novembre (Ognissanti);

• 8 dicembre (Immacolata Concezione);

• 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);

• 1° gennaio (Capodanno);

• 6 gennaio (Epifania);

• Pasqua e Lunedì dell’Angelo;

• 25 aprile (Festa della Liberazione);

• 1° maggio (Festa del Lavoro);

• 2 giugno (Festa della Repubblica);

• Santo Patrono.