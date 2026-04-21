GROSSETO. Il consigliere comunale di opposizione Giacomo Cerboni entra in Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa all’Hotel Granduca, alla presenza dei vertici locali e regionali del partito. Un passaggio politico che segna l’ingresso ufficiale di Azione in consiglio comunale a Grosseto, dove finora mancava una rappresentanza diretta.

A presentare l’adesione è stato il coordinatore provinciale Francesco Grassi, che ha parlato di «un giorno molto importante per il partito», sottolineando come Cerboni rappresenti «una persona che stimiamo profondamente, con esperienza da vendere». Un ingresso che, secondo Azione, permetterà di rafforzare la presenza sul territorio e «entrare più in profondità nella politica cittadina», grazie a un riferimento istituzionale nel capoluogo.

Il percorso politico e le motivazioni

Nel suo intervento, Giacomo Cerboni ha ripercorso le tappe della propria esperienza politica, evidenziando una linea di continuità nei valori: «Il solco è quello del popolarismo europeo, del riformismo e del cattolicesimo liberale». Un’identità che, ha spiegato, lo ha accompagnato nelle diverse appartenenze politiche, da Forza Italia al Nuovo Centrodestra, fino all’esperienza nella Lega.

«Cambio – ha detto – quando queste idee non sono più riscontrabili». Da qui la scelta di aderire ad Azione, collocandosi «in un’area che crede nelle democrazie liberali» e prendendo le distanze da «sovranismo, populismo ed estremismi».

Cerboni ha rivendicato anche la natura non opportunistica della decisione: «Non lo faccio alla ricerca di poltrone, altrimenti avrei scelto un’altra collocazione». Una scelta che arriva dopo un periodo lontano dai partiti e che, ha spiegato, nasce dalla volontà di continuare a dare un contributo politico in un contesto internazionale profondamente cambiato.

Il ruolo in consiglio e le prospettive

A sottolineare il valore dell’ingresso è stato anche l’onorevole Giulio Sottanelli, commissario regionale di Azione per la Toscana, che ha evidenziato il profilo di Cerboni: «Una persona libera, che non vive di politica e che ha una propria esperienza professionale».

Sottanelli ha rimarcato come la presenza di Cerboni in consiglio comunale rappresenti «un’opportunità per avere una voce autorevole» in vista delle prossime elezioni amministrative.

Verso le elezioni del 2027: le critiche all’amministrazione e la linea politica

Più diretto il passaggio del coordinatore provinciale Francesco Grassi, che ha tracciato una valutazione critica dell’attuale governo cittadino. «I fatti ci restituiscono una Grosseto in enorme difficoltà – ha affermato – e l’azione dell’amministrazione, soprattutto nel secondo mandato, ha creato una situazione che per noi non è più sostenibile». Da qui la richiesta di una «discontinuità pressoché totale», condizione ritenuta necessaria per poter immaginare un’alternativa politica credibile.

Grassi ha inoltre chiarito l’impostazione che Azione intende portare sul territorio, mettendo in secondo piano le appartenenze tradizionali: «Cerchiamo di non concentrare le scelte unicamente sull’ideologia, ma di guardare ai fatti». L’obiettivo è quello di costruire un’area riformista ampia, capace di aggregare soggetti politici e civici diversi, dai liberali democratici a realtà affini, partendo da contenuti condivisi.

In vista delle elezioni amministrative del 2027, Azione punta quindi a un percorso di costruzione graduale: «Vogliamo essere un aggregatore – ha spiegato – e lavorare per individuare una figura autorevole, espressione dell’area riformista, capace di guidare una coalizione che metta al centro la crescita della città». Una strategia che guarda oltre gli schieramenti tradizionali, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale.