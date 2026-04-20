ISOLA DEL GIGLIO – Nasce “Adotta un sentiero del Giglio”, un progetto pensato dalla Pro Loco per coinvolgere attivamente cittadini, visitatori e operatori nella tutela e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa prende forma anche dall’esigenza di affrontare un periodo particolarmente complesso per l’isola, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e il senso di comunità.

«La manutenzione dei sentieri rappresenta da sempre un’attività fondamentale – spiega la Pro Loco –: con circa 60 chilometri di percorsi, la rete escursionistica costituisce un patrimonio di grande valore, capace di raccontare il territorio attraverso natura, paesaggi e storia».

Il progetto offre a chiunque la possibilità di contribuire concretamente alla cura dei percorsi. Attraverso una donazione libera, sarà possibile scegliere un sentiero (o un tratto) da sostenere; gli interventi di pulizia verranno poi realizzati sul percorso indicato. A riconoscimento del contributo, verrà posizionata lungo il sentiero una targhetta con la dicitura: “Sentiero pulito grazie al contributo di…”.

«Per partecipare – proseguono gli organizzatori – è possibile effettuare una donazione presso l’ufficio oppure tramite bonifico bancario, indicando nella causale: “Donazione per la pulizia del sentiero…”. Associazione turistica Pro Loco del Giglio e Giannutri. Iban It 41B010 307226 0000000055349. A seguito della donazione verrà rilasciata regolare ricevuta e predisposta la targhetta».

Per scegliere il sentiero da sostenere è possibile consultare la mappa ufficiale disponibile sul sito: https://visitgiglioisland.com/linkinbio/.

«“Adotta un sentiero del Giglio” punta a rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo una partecipazione attiva alla cura dell’isola. Prendersi cura dei sentieri significa prendersi cura dell’Isola del Giglio».