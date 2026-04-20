GROSSETO – Davide Bartolini non è più consigliere comunale. Questa mattina ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio comunale di Grosseto. Era il capogruppo del Partito democratico.

Sembra che all’interno del partito Bartolini non abbia comunicato a nessuno che si sarebbe dimesso comunicando all’interno di una chat whatsapp l’avvenuta decisione.

Ancora non sono chiari i motivi che hanno indotto Bartolini a lasciare la sua carica.

Con le dimissioni di Bartolini entra in consiglio Christian Marchini, coordinatore dei giovani democratici e primo dei non eletti.