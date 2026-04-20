MANCIANO – Torna per due fine settimana di luglio il Manciano street music festival, che ancora una volta accenderà l’estate con sei giorni di musica e divertimento: dal 10 al 12 luglio la parata di street band provenienti da Francia, Portogallo, Germania e Italia, mentre il fine settimana dopo, da giovedì 16 a sabato 18 luglio, tre concerti sul palco. Anche la sedicesima edizione del festival, organizzato dall’associazione musicale Diego Chiti, potrà contare sul patrocinio del Comune di Manciano.

“Siamo enormemente felici e soddisfatti – spiega Michele Santinelli, direttore artistico del Manciano street music festival – di poter riproporre questa manifestazione che è cresciuta nel tempo e sta diventando un punto di riferimento dell’estate maremmana; il merito va ai volontari che se ne prendono cura e ai sostenitori che ci aiutano in questo immane sforzo. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Manciano, in particolare l’assessorato al Turismo per il patrocinio e il contributo economico concesso alla manifestazione, così come i nostri main sponsor: Banca Tema e Terme di Saturnia Natural Destination, che al momento sono i primi ad aver rinnovato il supporto, che è fondamentale per il Festival, anche perché il loro rinnovato sostegno ci rende convinti di aver dato vita a una manifestazione di valore.

Mi preme sottolineare che l’impegno dell’associazione Diego Chiti nel pensare e organizzare il Festival parte sempre dalla volontà di fare di Manciano un palcoscenico tutt’altro che periferico per artisti di diversa formazione e respiro internazionale. Alla cura della qualità musicale, abbiamo affiancato anche la realizzazione del nuovo sito e potenziato la promozione pubblicitaria per raccontare al meglio l’unicità della nostra manifestazione e la bellezza del nostro territorio: vorremmo che l’esperienza della manifestazione iniziasse ancora prima dell’arrivo fisico dei visitatori”.

“È un piacere anche quest’anno – dice il sindaco di Manciano, Mirco Morini – patrocinare un evento come il Manciano street music festival così amato e apprezzato non solo dai cittadini mancianesi e della provincia, ma anche da tantissimi turisti che ogni anno vengono da fuori regione per visitare il nostro borgo e gustarsi la musica del festival. Un appuntamento in grado di trasformare Manciano in un palco a cielo aperto, condividendo per le strade l’energia e i ritmi delle street band e dei gruppi che trasmetteranno, proprio grazie alla musica e ai sorrisi, quella sana energia che dà a questo evento un significato importante impreziosendo il nostro territorio. Siamo orgogliosi di sostenere, anche quest’anno, l’associazione Diego Chiti che, siamo sicuri, ci stupirà anche per questa nuova edizione”.

La prima parte del festival, dunque, dal 10 al 12 luglio, sarà gratuita e interamente dedicata alla musica da strada, con le street band pronte ad esibirsi durante tutto l’arco della giornata, in location diverse, coinvolgendo il pubblico anche grazie alle varie tappe dei percorsi degustazione che seguiranno le band.

Dal 16 al 18 luglio, invece, l’appuntamento si sposta come di consueto al parco Mazzini, che per tre sere, a partire dalle ore 21.30, ospiterà artisti pronti a divertire, emozionare e coinvolgere il pubblico.

Nelle prossime settimane sarà presentato il programma completo, con i nomi degli ospiti, dei cantanti e delle band presenti, e saranno comunicate le procedure per l’acquisto dei biglietti. Tutte le informazioni sul sito www.mancianostreetmusicfestival.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del festival.