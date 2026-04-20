GROSSETO – Sarà il Basket Asciano, nel fine settimana ad affrontare la Gea Basketball Grosseto negli ottavi di finale del campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi si presenteranno a gara1 dei playoff, in programma al Palasport di via Austria, dopo una bella dimostrazione di forma, nonostante la sconfitta, sul campo della Cestistica Audace Pescia seconda in classifica. Scurti e compagni, con un organico ridottissimo per le assenze di Furi, Banchi e Liberati in panchina in qualità di team leader, hanno dato vita, per venticinque minuti a una gara da categoria, rispondendo colpo su colpo ai locali, intenzionati a conservare la seconda poltrona in vista della post season. Trascinati da Lorenzo Scurti (27 punti, con quattro canestri da tre punti) e Tommaso Ense (21, con quattro “bombe”), i grossetani sono stati avanti nel primo tempo e hanno lottato punto a punto, con la Gea arrivata nuovamente a più 6, prima di cedere qualche punto agli avversari per un po’ di stanchezza, visto che, a parte qualche minuto del giovanissimo Peralta, Andreozzi ha ruotato solo sei giocatori.

“E’ stato un assaggio dei playoff – commenta il coach Silvio Andreozzi – abbiamo giocato in sei, per alcune assenze importanti, ma siamo stati davvero fenomenali. Abbiamo fatto una partita di uno spessore inaudito per tre quarti, nell’ultimo periodo siamo calati fisicamente contro una signora formazione come Pescia. È l’ennesima dimostrazione che siamo una squadra compatta e coesa. Abbiamo fatto i tiri giusti e nel complesso bellissima da vedere, giocata a ritmi elevatissimi. Devo elogiare tutti per la prova corale, ma Lorenzo Scurti e Tommaso Ense meritano sicuramente. Ora viene il bello, aspettavamo questo momento dal 17 marzo, quando abbiamo avuto la certezza della vittoria del girone. Siamo alle porte con i sassi, sappiamo che ci toccherà Asciano, venerdì o domenica”.

La classifica finale del girone A: Gea Grosseto 48; Cestistica Pescia, Libertas Lucca 44; Studio Arcadia Valdicornia e Calcinaia 38; Donoratico 34; Lucca Sky Walkers 30; Centro Minibasket Carrara 28 (qualificate per i playoff); Nicola Chimenti Livorno e Invictus Livorno 26; Mancini Monsummano, Cus Pisa, Juve Pontedera 24; Castelfranco Frogs e Vela Viareggio 20; Carrara Legends 12.

Le qualificate nel girone B: Monteroni 48; Poggibonsi 46; Galli S. Giovanni V. e Montespertoli 44; Laurenziana 40; Synergy Valdarno e Valdelsa 38; Asciano 36.

Cestistica Audace Pescia-Gea Basketball Grosseto 81-70

CESTISTICA PESCIA: Ulivieri 6, Bigi 1, Fossetti 3, Ghera n.e., Sodini 11, Ciervo 9, Zardo 6, Lucchesini 2, Chiappini, Bini 18, Niccolai 6, Pinzani 19. All. Pellegrini.

GEA GROSSETO: Scurti 27, Fommei n.e, Ciacci 2, Ignarra 10, Liberati n.e., Malentacchi 5, Venezia n.e., Peralta, Ense 21, Mari 6, Grascelli n.e. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Ciabattini di Terranuova Bracciolini e Rite di Livorno.

PARZIALI: 15-19, 43-44; 61-56.

USCITO PER FALLI: Ciacci