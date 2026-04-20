GROSSETO – Più di cento fotografie per raccontare la Maremma attraverso uno sguardo diretto, spontaneo e quotidiano. È stato un successo “Scatta la Fiera”, il contest fotografico organizzato da Il Giunco in collaborazione con Grosseto Fiere, dedicato alla Fiera del Madonnino e al Game Fair.

In poche settimane sono arrivate immagini da tutta la provincia e non solo: scatti di paesaggi, animali, momenti di vita all’aria aperta e lavoro agricolo, tutti rigorosamente realizzati con il cellulare, come previsto dal regolamento. Un risultato che conferma ancora una volta il forte legame tra il territorio e i suoi protagonisti.

Il ritorno del Giunco in fiera

Ma il contest non è l’unica novità di quest’anno. Dopo alcuni anni, Il Giunco torna a essere presente in fiera con uno spazio dedicato.

Dal 24 al 26 aprile, al centro fiere del Madonnino di Braccagni, il giornale sarà infatti presente con una redazione aperta, pensata come punto di incontro con i lettori, i protagonisti del territorio e tutti coloro che vorranno fermarsi per conoscere da vicino il lavoro quotidiano della testata.

Uno spazio aperto al confronto, alle idee e ai racconti, nel segno di quel rapporto diretto con la comunità che da sempre caratterizza Il Giunco.

Le informazioni per i partecipanti

Tutti coloro che hanno preso parte al contest riceveranno una mail di conferma con le istruzioni per l’ingresso omaggio alla fiera. Nella comunicazione sarà allegato il modulo da compilare e presentare alle casse, insieme a un documento di identità, per accedere gratuitamente alla manifestazione.

Un contest che racconta il territorio

Il successo di “Scatta la Fiera” dimostra quanto sia forte la voglia di partecipare e di raccontare la Maremma attraverso immagini autentiche.

Lo scatto vincitore sarà premiato il 26 aprile durante la fiera, alla presenza degli organizzatori e delle autorità, e diventerà parte della campagna promozionale della Fiera del Madonnino e del Game Fair 2027.

Un modo concreto per valorizzare il territorio e dare spazio allo sguardo di chi lo vive ogni giorno.