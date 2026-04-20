GROSSETO – Ha preso servizio oggi in Prefettura il nuovo vice prefetto vicario Sergio Di Iorio, subentrato a Massimo De Stefano che svolgerà le funzioni di presidente della Commissione territoriale di Caserta.

Nato a Napoli il 27 marzo 1979, laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master di II livello in “Amministrazione del territorio”, il dottor Di Iorio è entrato in carriera prefettizia nel 2010.

Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto numerosi incarichi maturando una significativa esperienza nei settori dei diritti civili, dell’immigrazione, della protezione civile e dell’ordine e sicurezza pubblica. Ha già prestato servizio presso la Prefettura di Grosseto a partire dal 2012, dove ha diretto il Gabinetto e diverse aree.

Dal giugno 2022 ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto presso la Prefettura dell’Aquila dove ha assunto responsabilità nell’ambito dell’Area ordine e sicurezza pubblica. Nel corso della carriera è stato anche commissario straordinario per la gestione del Comune di Magliano in Toscana e componente di commissioni istituzionali e docente in ambito formativo.

«Il prefetto Paola Berardino – dichiarano dalla Prefettura – formula al dottor Di Iorio i migliori auguri di buon lavoro, certa che il nuovo delicato incarico potrà essere assolto col massimo impegno a supporto dell’azione amministrativa della Prefettura, anche in virtù della conoscenza e dell’esperienza già maturata sul territorio».