ORBETELLO – Lutto in Maremma per la morte della marchesa Franca Spinola, vedova Malfatti, figura di straordinario rilievo per il territorio e per l’intero panorama culturale nazionale.

C’è una forma di aristocrazia che non si eredita soltanto, ma si costruisce nel tempo, attraverso il lavoro, la responsabilità e una visione capace di attraversare le generazioni. La marchesa Franca Spinola ha incarnato esattamente questo: una figura in cui tradizione e modernità non si sono mai contrapposte, ma fuse in un equilibrio raro.

Alla guida della storica Tenuta La Parrina, Franca Spinola ha trasformato una proprietà agricola di antica origine in un modello contemporaneo di impresa rurale, dove la qualità produttiva si intreccia con la tutela del paesaggio e una visione culturale del territorio. Vigneti, oliveti, allevamenti, caseificio: un ecosistema complesso, condotto da Franca Spinola con rigore scientifico e sensibilità quasi umanistica, figlia anche della sua formazione in medicina.

Franca Spinola è stata inoltre moglie di Franco Maria Malfatti, ministro della Repubblica e già presidente della Commissione Europea: un legame che ha collocato Franca Spinola anche al crocevia tra impresa, istituzioni e visione europea, rafforzandone il profilo pubblico e culturale.

Ma è nel riconoscimento dello Stato che questa traiettoria trova una consacrazione formale. Nel 1993 Franca Spinola viene insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro, una delle più alte onorificenze italiane conferite a chi abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del Paese. La nomina, conferita dal Quirinale, sottolinea il valore di Franca Spinola come imprenditrice capace di guidare un’azienda articolata — centinaia di ettari e decine di lavoratori — mantenendo standard elevati e uno sguardo sempre rivolto al futuro.

In un’epoca in cui il mondo agricolo oscillava tra abbandono e industrializzazione, Franca Spinola ha scelto una terza via: quella della qualità, dell’identità e della sostenibilità. Un approccio oggi quasi scontato, ma che, negli anni in cui Franca Spinola operava, richiedeva coraggio, lucidità e una forte indipendenza di pensiero.

Il ruolo di Franca Spinola, tuttavia, va oltre l’impresa. Franca Spinola è stata una figura di riferimento per la Maremma, contribuendo a definirne un’immagine non più marginale, ma centrale nel racconto di un’Italia agricola evoluta, colta e consapevole del proprio valore. Anche attraverso incarichi istituzionali, come la guida della Camera di Commercio di Grosseto, Franca Spinola ha saputo portare una visione ampia, capace di connettere economia, territorio e cultura.

«Con Franca Spinola scompare una figura storica dell’imprenditoria maremmana, una donna che ha saputo nobilitare questa terra attraverso il lavoro, la visione e una straordinaria capacità di innovare nel rispetto delle radici – dichiara il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari – La Parrina, grazie alla sua guida, è diventata una delle aziende agricole più rappresentative della Maremma toscana, un punto di riferimento costruito nel tempo con scelte lungimiranti. È stata tra le prime a credere nell’agricoltura biologica e nella valorizzazione del territorio, quando questi temi non erano ancora centrali. A nome dell’associazione esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia».

«Negli ultimi anni, con l’ingresso dei Marchesi Antinori nella proprietà della Parrina, Franca Spinola ha dimostrato un’ultima forma di intelligenza strategica: quella di garantire continuità senza irrigidirsi nella conservazione, accettando che le eredità più autentiche sono quelle che sanno trasformarsi. La scomparsa di Franca Spinola lascia un vuoto che non è soltanto affettivo o imprenditoriale. È la perdita di una figura capace di interpretare il proprio tempo senza mai tradire le proprie radici. In un paesaggio come quello della Maremma, dove la terra racconta storie lente e profonde, il segno lasciato da Franca Spinola resterà inciso come una traccia discreta ma duratura: quella di chi ha saputo coltivare non solo campi, ma significati».

Anche l’amministrazione comunale di Orbetello esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della marchesa Franca Spinola.

«Figura di riferimento per la Maremma, ha rappresentato un esempio di quella aristocrazia costruita nel tempo attraverso il lavoro, la responsabilità e una visione capace di attraversare le generazioni. Il suo percorso si è distinto per la capacità di connettere impresa, cultura e territorio, contribuendo a ridefinire l’immagine di un’area non più marginale, ma centrale nel racconto di un’Italia agricola evoluta e consapevole del proprio valore. Imprenditrice di grande visione, ha saputo valorizzare e promuovere l’eccellenza enogastronomica locale attraverso l’azienda La Parrina, trasformandola in un modello contemporaneo di impresa rurale, capace di coniugare qualità produttiva, tutela del paesaggio e valorizzazione del territorio. Al tempo stesso, è stata una protagonista autorevole nel mondo della cultura e della narrativa, distinguendosi per sensibilità, impegno e capacità di interpretare il proprio tempo, unendo tradizione e modernità in un equilibrio raro».

«La scomparsa della marchesa Spinola rappresenta una perdita profonda per la nostra comunità e per il mondo della cultura – dichiara l’Assessore alla Cultura Maddalena Ottali –. La sua figura ha stimolato la mia volontà di rafforzare gli eventi culturali del territorio: ho avuto modo di confrontarmi a lungo con lei e, dai suoi racconti e dalle sue indicazioni, ho tratto spunti preziosi per pianificare iniziative di grande rilevanza culturale, come l’Orbetello Book Prize».

«Con la marchesa Franca Spinola perdiamo una figura di altissimo profilo, capace di unire impresa, cultura e identità territoriale – dichiara il Sindaco Andrea Casamenti –. Il suo contributo alla valorizzazione della Maremma, sia attraverso La Parrina sia attraverso il suo impegno culturale, rappresenta un patrimonio che resterà nel tempo. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia, esprimendo vicinanza e riconoscenza per quanto la marchesa Spinola ha saputo costruire e lasciare in eredità alla comunità».