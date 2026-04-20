GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 20 aprile 2026

Ariete – Settimana che parte con energia, ma serve strategia. Evita scontri diretti.

Toro, segno del giorno – Stabilità, concretezza e senso pratico guidano le tue decisioni. Oggi puoi consolidare una posizione lavorativa o prendere una decisione economica importante. La tua calma è la tua forza.

Consiglio escursione: visita il borgo di Roccalbegna, incastonato nella roccia, simbolo perfetto di radici profonde e solidità.

Gemelli – Comunicazione efficace ma attenzione ai dettagli.

Cancro – Emozioni stabili e rassicuranti.

Leone – Determinazione controllata.

Vergine – Precisione utile per chiudere una pratica.

Bilancia – Diplomazia professionale.

Scorpione – Intuizione concreta.

Sagittario – Energia buona ma concentrata.

Capricorno – Strategia vincente.

Acquario – Idee innovative ma realistiche.

Pesci – Sensibile ma centrato.