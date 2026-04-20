GROSSETO – Sconfitta di misura per il Circolo Pattinatori Grosseto che, nella terzultima giornata del campionato di serie B si arrende al Viareggio Hockey Bper 8-7, al termine di una gara giocata sempre sul filo dell’equilibrio. I biancorossi, ancora una volta, si sono presentati in Versilia con un roster ridotto all’osso, con cinque giocatori di posizione e due portieri e spesso si sono trovati a giocare con l’uomo in meno. Tra l’altro a 15 minuti dalla fine a difesa della porta biancorossa è stata inserita Vittoria Masetti, classe 2006, che ha cercato di permettere ai suoi di portare a casa un risultato positivo. In vantaggio con una rete di Bianchi dopo due minuti e mezzo, il Cp è andato al riposo sotto 2-1, e al 7′ della ripresa si è trovato indietro anche 4-1.

I gol di Giabbani, Bruzzi e Bianchi, tra il 7′ e l’11’, hanno riportato il Grosseto sul 4-4. Simone Farioli, grande protagonista in casa locale con cinque segnature, ha riportato il Viareggio sul 6-4, ma Giabbani e Bruzzi, nel giro di 10 secondi (al 13’40 e 13’50) hanno fissato il 6-6. Ancora Farioli ha trovato il 7-7 viareggino, prima del nuovo pareggio di Giabbani su tiro di rigore. A tre minuti dalla fine è Pampaloni che porta il quintetto di casa sull’8-7. Il Grosseto avrebbe ancora la possibilità di portare a casa almeno un punto, ma il portiere Bazzichi ferma il rigore di Mattia Giabbani, grande protagonista della gara con tre reti. Tutti i grossetani sono comunque da elogiare per aver dato il massimo, a cominciare da Moreno Saletti, autore di alcune parate importanti, e da Riccardo Bruzzi che, da buon capitano, è stato l’ultimo ad arrendersi.

Viareggio Hockey B-Circolo Pattinatori Grosseto 8-7

VIAREGGIO B: Bazzichi; Faetti, Belluomini, Giorgi (1), Pampaloni (1), Farioli (5). All. Francesco Limena.

C.P. GROSSETO: Saletti, Masetti; Bruzzi (2), Giabbani (3), Muntean, Giusti, Bianchi (2). All. Emilio Minchella.

ARBITRO: Luca Molli.