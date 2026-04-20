GROSSETO – Una Pasqua da tutto esaurito e uno sguardo già rivolto ai prossimi ponti di primavera. A fare il punto sulla stagione turistica è Claudio Pierini, presidente del Consorzio Balneari di Follonica, ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

«C’è parecchio fermento – spiega Pierini – veniamo da una Pasqua bellissima che ha permesso a tutti di goderne appieno: spiagge piene e città viva, è stata una gioia vedere tutto questo interesse». Un segnale positivo che si riflette anche sulle prossime settimane: «Per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è movimento, molte strutture sono già aperte e altre si stanno organizzando».

Resta però una variabile determinante: «Il meteo sarà decisivo. Se sarà favorevole come a Pasqua, lavoreremo molto, altrimenti le aspettative inevitabilmente si ridimensioneranno».

Guardando all’estate, le prospettive restano incoraggianti. «Ci aspettiamo un’ottima stagione – continua Perini – Follonica da anni registra buoni risultati grazie a un’offerta balneare diversificata e adatta a tutte le tasche». Un contesto internazionale incerto potrebbe persino favorire il turismo interno: «Molti scelgono di restare in Italia, e questo si riflette già nelle prenotazioni, con livelli di interesse simili a quelli degli anni del Covid».

Non mancano però le richieste del comparto. «A livello nazionale – sottolinea – serve chiarezza sulle regole delle concessioni: ancora non sappiamo con quali modalità si svolgeranno le future gare». Sul territorio, invece, il giudizio è positivo: «La collaborazione con Comuni, Regione Toscana e Genio Civile è buona, soprattutto sul fronte delle opere contro l’erosione».

Proprio l’erosione resta una delle priorità: «È stato fatto tanto, ma tanto resta da fare. È un tema fondamentale per il futuro delle nostre spiagge e del paesaggio».

Infine, l’invito ai visitatori: «Scegliere il nostro mare è facile: è bello, vicino, si mangia bene e siamo pronti ad accogliere tutti».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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