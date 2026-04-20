GROSSETO – “Ti manderei in via Saffi”. Era questa, tra i veraci grossetani, la battuta con cui ironicamente veniva espressa l’intenzione di mandare qualcuno in galera. Veniva fatta sorridendo, accennando alla strada dove esistono le locali carceri e facendo di questa “street” una sorta di similitudine.

Tra non molto però, questo “albergo”, ubicato nel cuore pulsante del centro storico cittadino, cesserà la sua funzione penitenziaria (spostata in nuova sede) e subirà un consequenziale diverso utilizzo. Se qualcuno, a questo punto, accarezzasse l’idea di realizzarvi una sorta di “Residence Le Galere”, trasformandole in un elitario complesso di mini appartamenti, se la tolga di testa.

Le vecchie carceri non saranno smantellate! Ipotesi sono state fatte da più parti, nel segno di utilizzi culturali, sociali, ricreativi ed altro ancora. Anche noi dunque vogliamo associarci a questa fiera epifanica, cercando però di salvaguardare la struttura e ipotizzando una pratica ed originale utilizzazione. Qualcosa che possa riscattarla dalla sua originaria funzione e darle una nuova veste nel segno di una libera vivibilità che, come “casa circondariale”, non gli apparteneva.

Penseremmo ad un “ristorante museo”; sì, cari lettori, proprio un pubblico esercizio che, seguendo le orme di quanto accaduto a Firenze per l’ex carcere “Le Murate”, potrebbe anch’esso diventare un ambiente di ristorazione enogastronomica e culturale. Il nome? “Le Carceri” a noi non dispiacerebbe!

La parte museale potrebbe ricondursi ad una sorta di “archeologia penitenziaria”, rivolta alla presenza, un tempo, dei reclusi e dei loro secondini: tutto attraverso l’articolazione di uno sviluppo descrittivo e documentario di spazi, oggetti e momenti di vita (il parlatorio, la mensa, l’ora d’aria, l’infermeria, le celle, ecc.).

Anni fa avemmo occasione di essere relatori in un incontro sull’informazione proprio all’interno del carcere di via Saffi. In tale occasione, l’ambiente d’insieme, il rapporto instauratosi, il pensiero della loro segregazione ci crearono turbamento: una sensazione che è rimasta e che oggi rafforza l’idea espressa di fare di queste Carceri un ristorante per gourmet ed intellettuali. Intorno potrebbero convivere e fiorire molteplici iniziative, come un premio letterario per scrittori detenuti ed altre azioni culturali da pensare ed attuare.

Vorremmo però che non si creassero corto circuiti, che il costo a metro quadro degli appartamenti in centro non facesse impazzire la bussola della ragione a quei soggetti pubblici e politici impegnati a decidere una seconda vita di questa struttura.

Circa l’auspicato ristorante, riteniamo che ci potrebbe essere però un pericolo particolarmente grave: non tanto quello di ritrovare sul menù la classica voce “pane e acqua”, quanto quello di dover essere costretti a subire da parte dei gestori (che giustificherebbero, per tradizione storica, l’adozione) dei veri e propri… “prezzi da galera”!