GROSSETO – Sempre più soddisfazioni ed esperienza per il settore giovanile del Grosseto Rugby Club. Nuova convocazione per gli Under 18 Diego Vena e Thomas Chechi, che hanno lottato e corso con i compagni del Tirreno Rugby nel campionato interregionale. Contro lo Jesi è finita con una sconfitta per 45 a 17 sul campo di Fabriano, ma i biancorossi sorridono per la meta messa a segno da Chechi.

Triangolare a Lucca per gli Under 14, sempre in sinergia con i coetanei tirrenici. Il bilancio parla di una sconfitta per 17-5 a vantaggio del Bellaria, ma anche di una bella vittoria per 40-19 contro padroni di casa lucchesi. Fra i grossetani convocati Golini, Madeddu, Pellegrini, Faraci e Rossi, questi ultimi due autori di una meta ciascuno.