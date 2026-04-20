FOLLONICA – Più che un successo, un vero e proprio exploit. La 14ª edizione di Piazze d’Europa va in archivio come la migliore di sempre, capace di superare ogni aspettativa e di registrare numeri mai raggiunti prima.

La manifestazione, targata Fiva – Federazione italiana venditori ambulanti – Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica, ha portato in città circa cento operatori provenienti da tutta Europa e da diversi Paesi del mondo, trasformando viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare in un grande viaggio tra culture, tradizioni e sapori.

Determinante il meteo: un fine settimana baciato dal sole, con temperature quasi estive, ha spinto migliaia di persone a riversarsi sul lungomare. Famiglie, turisti e visitatori hanno affollato gli stand senza sosta, dalla mattina fino a tarda sera, con un colpo d’occhio particolarmente suggestivo anche nelle ore dopo cena, quando la manifestazione ha continuato a vivere e a richiamare pubblico.

Il risultato è stato un pieno generalizzato. Oltre 100 espositori – circa 300 persone ospitate nelle strutture ricettive cittadine – hanno animato l’evento, generando un indotto immediato per alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, tutti protagonisti di un fine settimana di lavoro intenso. E il movimento non si è esaurito con la chiusura degli stand: complice il clima favorevole, molti espositori e visitatori hanno scelto di prolungare il soggiorno, tanto che anche nella giornata di oggi, lunedì, Follonica continua a mostrare segnali evidenti di vitalità.

Numeri e sensazioni che raccontano di un’edizione senza precedenti, capace di lasciare il segno non solo per la partecipazione, ma anche per le ricadute concrete sull’economia locale.

«Eventi come Piazze d’Europa dimostrano le grandi potenzialità di Follonica e della Maremma – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. Quando si lavora in sinergia e si costruiscono proposte di qualità, i risultati arrivano e sono tangibili: aumento delle presenze, turismo diffuso e importanti ricadute economiche per le attività del territorio. Questa edizione da record è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta».

Soddisfazione condivisa anche dall’amministrazione comunale. «È stata una manifestazione che ha chiuso davvero col botto – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco Danilo Baietti –. Abbiamo visto una città viva, piena di persone e di energia, capace di accogliere e valorizzare un evento di livello internazionale. Il colpo d’occhio era straordinario e i riscontri sono stati estremamente positivi sotto tutti i punti di vista».

Entusiasta anche il mondo degli operatori. «Gli espositori di Piazze d’Europa – sottolinea Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva – hanno sempre apprezzato la tappa di Follonica per lo scenario unico e l’accoglienza, ma quest’anno il livello di soddisfazione è stato altissimo. Ci hanno restituito feedback estremamente positivi, sia per l’organizzazione che per l’affluenza: molti parlano apertamente di una delle migliori edizioni di sempre».

Una manifestazione che si conferma non solo come evento di richiamo, ma come leva concreta di sviluppo, capace di trasformare un fine settimana in un’opportunità reale per tutto il territorio.